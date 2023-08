Ni namen staleža, da se zaposleni samovoljno odloči zanj

V nadaljevanju preberite:

Slovenija se zadnja leta uvršča med države z največ bolniške odsotnosti na zaposlenega v EU. Lani smo izgubili kar 17,2 milijona delovnih dni. Povečuje se delež dolgotrajnih bolniških, to je bolniških, daljših od 45 dni. Izdatki zdravstvene blagajne (ZZZS) za bolniški stalež iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja so se v desetih letih povečali za trikrat. O razlogih in rešitvah smo se pogovarjali z zdravnikom Mariem Bartolcem, vodjem oddelka zdravstvene komisije na ZZZS. Kaj je povedal?