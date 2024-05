V nadaljevanju preberite:

Kljub nižjemu številu novorojenih – lani je Slovenija dosegla najnižjo točko z manj kot 17 tisoč živorojenih otrok – število prebivalcev Slovenije narašča. Prihajajo tuji delavci, brez katerih Slovenija zaradi pomanjkanja domače delovne sile ne more. Demografske napovedi kažejo, da bo tudi v naslednjih letih in desetletjih prihajalo v Slovenijo letno med pet in šest tisoč ljudi več, kot pa se jih bo odseljevalo. S sedanjega 2,1 milijona prebivalcev bo prebivalstvo še naraslo.

Vsi bodo potrebovali stanovanja, kupovali bodo tudi hiše. To je razlog, da kljub pričakovani večji prodaji nepremičnin na trgu ne bo preveč, prej premalo. Tako ni pričakovati, da bi se zaradi demografskih razlogov hiše pocenile.