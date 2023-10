Ni še čas, da se odpovemo ustavni pravici do mirnega zbiranja

Današnji shod v podporo Palestini v Ljubljani razburja del opozicije, ki podpornikom Palestine očita antisemitizem. Policija poudarja, da je shod prijavljen v skladu z zakonom, na vprašanje o pozivih nekaterih politikov, naj mimoidoči fotografirajo udeležence shoda, pa so se odzvali s pozivom vsem, da ne posegajo v pravice drugih.

V luči povišane ocene teroristične ogroženosti pa strokovnjaka s področja varnosti udeležencem javnih zborovanj svetujeta pozornost in mirita, da je Slovenija dovolj varna in da ni čas za odpoved ustavni in demokratični pravici do javnega zbiranja.

Kot smo že poročali, bo popoldne v središču Ljubljane na Trgu republike shod v podporo Palestini. Na Policijski upravi Ljubljana so nam pojasnili, da je bil shod prijavljen skladno z zakonom o javnih zbiranjih, za red na prireditvi pa je odgovoren organizator.

»Policija v povezavi s shodi in prireditvami opravlja naloge, določene v zakonu o nalogah in pooblastilih policije, ter zakonom o javnih zbiranjih, predvsem z namenom zagotavljanja pravice do mirnega javnega zbiranja in združevanja, ter zagotavljanja varnosti udeležencem, tako spontanih kot organiziranih shodov, kot tudi naključno navzočim ljudem. Policija pri tem sodeluje z organizatorjem in vsemi deležniki, da bo javna varnost zagotovljena v največji možni meri,« pravijo na Policiji.

Povišano tveganje tudi zaradi neodgovornih izjav politike?

Shod, ki se neposredno nanaša na krvavo dogajanje na Bližnjem vzhodu, je podobno kot številne druge teme po od prej znanih ideoloških črtah razklal slovenski politični prostor. Iz vrst opozicije so se vrstile obtožbe in očitki na račun organizatorjev o antisemitizmu in da podpirajo terorizem skrajne skupine Hamas.

Organizatorji iz Gibanja za pravice Palestincev so na družbenem omrežju Facebook odločno zanikali takšne obtožbe. »Kot smo že zapisali na vabilu za shod, vsaka človeška žrtev je preveč, ne glede na to, ali je palestinska ali izraelska. Smo proti stopnjevanju nasilja in novim žrtvam, svoje nasprotovanje nasilju pa želimo javno izraziti na shodu,« so zapisali.

Med negativnimi odzivi na shod so se našli tudi pozivi nekaterih vplivnih opozicijskih politikov, naj mimoidoči udeležence shoda fotografirajo, ker da izraelska obveščevalna služba Mosad zna učinkovito likvidirati sovražnike Izraela.

Kaj na policiji menijo o takšnih pozivih z jasnim namenom zastraševanja udeležencev shoda?

»Poudarjamo, da je na shode prepovedano prinašati nevarne predmete (palice, orodje ...) ter uporabljati pirotehniko. Obenem pozivamo vse, naj se vzdržijo vsakršnih dejanj, ki bi vznemirila ljudi, in naj uveljavljajo svojo pravico do mirnega javnega zbiranja na način, da ne posegajo v pravice drugih oseb,« odgovarjajo na Policijski upravi Ljubljana.

Vladimir Prebilič bi hčerki dovolil udeležbo na shodu

V tako naelektrenem političnem vzdušju in v luči dviga ocene teroristične ogroženosti bi marsikdo lahko dvakrat premislil, ali bi se udeležil shoda, ki ima v osnovi dober namen.

O tem, ali bi svojim otrokom v takšnih razmerah in tem trenutku dovolila udeležbo na shodu za Palestino, smo vprašali strokovnjaka s področja varnosti. Predavatelja na Fakulteti za varnostne vede pri univerzi v Mariboru Miho Dvojmoča in župana Kočevja ter predavatelja na katedri za obramboslovje Univerze v Ljubljani Vladimirja Prebiliča nismo spraševali o njunem pogledu na konflikt v Izraelu, temveč o njunem zaupanju v varnost na ulicah slovenske prestolnice.

»Policija je opravila oceno varnostnega tveganja tega shoda in prepričan sem, da se je nanj ustrezno pripravila. Dvig stopnje teroristične ogroženosti pomen dvig pozornosti pri določenih elementih notranje varnostnega sistema. To pomeni, da je Slovenija še naprej varna in da se nam ni treba odpovedati demokratični in ustavni pravici do zbiranja,« pravi Dvojmoč, ki pa vseeno svetuje, naj se pred vsakim odhodom na javno zbiranje ljudje zavedajo, da v vsaki množici nek majhen delež ljudi lahko povzroči težave, tako kot na običajni nogometni tekmi.

»Če bi to želela, gre moja hčerka lahko na to zborovanje, saj verjamem, da so pristojni organi svoje delo opravili tako, kot je potrebno. Verjetnost, da bi v Sloveniji prišlo do terorističnega napada, je tudi v sedanjih razmerah izjemno nizka, saj je Slovenija zaradi svoje majhnosti, razmeroma nejasne zunanje politike in razmeroma šibkega vpliva na mednarodno politiko malo verjetna tarča teroristov,« nam je povedal Prebilič.

Dvig stopnje teroristične ogroženosti oba sogovornika razumeta kot preventivno dejanje in odziv na ukrepe v drugih državah predvsem v luči pričakovanih novih migrantskih valov po vojni v Izraelu.