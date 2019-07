Ni še gneče kot v Avstriji, a kolesarjev je vse več

Urejena kolesarska infrastruktura je pogoj za razvoj kolesarskega turizma, s katerim naši severni sosedje ustvarjajo več tisoč nočitev. Foto Tadej Regent

Na vlak namesto v hrib

Dravska kolesarska pot.



Povezujejo turistično ponudbo

Maribor, Dravograd – Na slovenskem delu Dravske kolesarske poti v občinah Maribor, Ruše, Radlje ob Dravi in Muta pospešeno gradijo manjkajoče kolesarske odseke. Naložbe, vredne okoli dva milijona evrov, financirajo država, občine in tudi Dravske elektrarne Maribor.Med Rušami in Bistrico ob Dravi je gradnja 4,5 kilometra dolgega odseka Dravske kolesarske poti v zaključni fazi. Vlagatelj, direkcija za infrastrukturo, je medtem že začela pripravljati razpisno dokumentacijo za nadaljnjo gradnjo kolesarske poti iz Limbuša v Maribor. Dva kilometra dolg odsek naj bi začeli graditi na začetku prihodnjega leta.Na Muti je direkcija že končala gradnjo 1,5 kilometra dolge kolesarske poti med Tušem in Spodnjo Muto. Manjka še podvoz pod državno cesto, s katerim bo odsek povezan in varen. Naložba je ocenjena na 300.000 evrov. V Radljah ob Dravi pa je odprto gradbišče na 1,5 kilometra dolgi trasi med Zgornjo Vižingo in radeljskim vodnim parkom.Dravske elektrarne Maribor so asfaltirale manjkajoči del Dravske kolesarske poti pod Ptujskim jezerom v smeri proti Markovcem, občine Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Starše in Hajdina pa so izboljšale makadamske poti v smeri Ptuja in za to namenile dobrih sto tisočakov. »Nov makadam na tem odseku je primeren za vse ciljne skupine kolesarjev, s čimer sledimo ciljem kakovosti, ki smo si jih postavili na Dravski kolesarski poti,« so sporočili s partnerstva za Dravsko kolesarsko pot, ki bo do konca leta dobila 27 novih informacijskih tabel.Zelo pomembni sta novi tabli v Podvelki in na Fali, ki kolesarje od junija informirata o možnosti uporabe vlaka na tem odseku, saj je vzpon čez Lovrenc in Činžat za nekatere kolesarje pretežak. Na to so nas opozarjali sosedi Avstrijci, ki v sezoni na Dravski kolesarski poti naštejejo do 170.000 kolesarjev. Peter Paco Wrolich, vodja Dravske kolesarske poti v Avstriji, je povedal, da je med njimi veliko daljinskih kolesarjev iz Nizozemske in Nemčije, ki si želijo nadaljevati pot ne le skozi Slovenijo, ampak do Legrada na Hrvaškem, kjer se Dravska kolesarska pot konča.Osemnajst občin ob reki Dravi stopnjuje tudi promocijske aktivnosti. Ponatisnili so kolesarsko karto v štirih jezikih, spletni portal dravabike.si pa so poleg angleškega, nemškega in hrvaškega jezika prevedli še v italijanski jezik. Karmen Razlag iz Zavod za turizem Maribor - Pohorje pravi: »Število kolesarjev na slovenskem delu Dravske kolesarske poti se povečuje. To nam povedo ponudniki turističnih storitev ob trasi.«Kolesarjenje pa ni edino, ki povezuje različne regije. Zavod za turizem Maribor - Pohorje, Zavod za turizem Šaleške doline in Regionalna razvojna agencija Koroška so podpisali dogovor o sodelovanju pri turistični promociji in razvoju skupnih produktov. Povezovanje turistične ponudbe je sicer šele v začetni fazi. Eden prvih skupnih produktov bo enodnevni izlet za skupine z ogledom zanimivih turističnih točk v Mariboru, Velenju in Slovenj Gradcu, za zahtevnejše goste pa pripravljajo kulinarična doživetja na vseh treh destinacijah. V Velenju jih bodo deležni globoko pod zemljo v Muzeju premogovništva, v Mežici v potopljenih rovih nekdanjega rudnika svinca in cinka, v Mariboru pa na eni najlepših vinskih cest v državi.