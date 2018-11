Ni sporna cerkvena parcela, temveč dražba

Paroh Dejan Mandić pravi, da bo pravoslavna cerkev v Kopru zgodovinskega pomena.

Občina prodaja tudi del Solisa

Na dražbi tudi parcele na Srminu

Koper – »Nova pravoslavna cerkev v Kopru je zgodovinskega pomena, ker bo to prva po drugi svetovni vojni oziroma po več kot 80 letih v Sloveniji. Dve, ki so ju v letih 1922 in 1930 zgradili v Mariboru in Celju, je dal Hitler podreti. Tokratna poteza je pravo nasprotje tedanjemu nacizmu in uresničuje načelo svobode veroizpovedi,« je za Delo povedal paroh pravoslavne cerkve v Koprupred današnjo občinsko dražbo, na kateri nameravajo za cerkev kupiti parcelo.Paroh Dejan Mandić je povedal, da so za dražbo že vplačali 20-odstotno varščino in da jim bodo nakup omogočili podporniki z donacijo. Dejal je, da nam ne more povedati, kdo bo donator, neuradno pa smo izvedeli, da naj bi to bilo ljubljansko podjetje KPL v lasti. Izklicna cena za 1511 kvadratnih metrov veliko občinsko parcelo je 152.000 evrov brez DDV.Toda zemljišče v neposredni bližini nakupovalnega središča Planet Tuš in koprske avtobusne postaje je približno dvakrat večje, tako da bo ob cerkvi ostalo še približno 1500 kvadratnih metrov javnih površin, namenjenih parku, za katerega paroh Mandić verjame, da ga bodo lahko uporabljali tudi za srečanja vernikov. V slovenski Istri in na Krasu je po Mandićevih ocenah 4000 verujočih pravoslavcev. Da je Koper omogočil gradnjo te cerkve, je po njegovem izjemnega pomena, za kar si nekaj zaslug jemlje tudi sam, ker je pred tremi leti prišel prav zato, da bi primerno poskrbel za pravoslavne vernike v teh krajih.Mandić je kot neresnične označil navedbe poslovnežav srbskem tabloidu Danas, da naj bi koprska občina prodajala njegovo parcelo in da naj bi sam že pred letom dni ponudil svojo parcelo za cerkev. »S takšnimi neresnicami ne more prek cerkve oprati svojih grehov. Prav tako ne drži, da sem jaz uredil obiskpri patriarhu Irineju v Beogradu, temveč je župan dobil protokolarno vabilo od patriarha, ki mu je hotel vrniti gostoljubje, saj je bil patriarh spomladi v Kopru in si je že tedaj ogledal parcelo. Po naših pravilih pa mora laika pri patriarhu spremljati paroh iz regije, od koder prihaja takšen obiskovalec,« je pojasnil Dejan Mandić.Danes bo občina na dražbi prodajala tudi 4002 kvadratna metra nedokončane poslovne stavbe Solis po izklicni ceni 1,85 milijona evrov (brez DDV). Direktorica občinske upravepravi, da občina prodaja dobro tretjino svojih površin v tem objektu, da bi s kupnino lahko dogradili del stavbe in uredili del pročelja, medtem ko bi preostalih 6000 ali 7000 kvadratnih metrov površin v občinski lasti namenili za nov koprski zdravstveni dom. Ta zdaj deluje na dveh lokacijah in ureditev zdravstvenega varstva v eni stavbi bi bila veliko bolj racionalna. V Kopru so pred desetimi leti že zgradili nov zdravstveni dom, vendar so prepričani, da so upravičeni do dodatnih splošnih ambulant družinske medicine in dodatnih prostorov.Občina znova prodaja tudi deset hektarjev zemljišča v bližini nekdanjega kamnoloma na Srminu, ki je namenjeno gradnji poslovnih prostorov. Parcele so neuspešno poskušali prodati že večkrat. Izklicna cena za 98.375 kvadratnih metrov je 1,43 milijona evrov. Na današnjo dražbo je imel pripombe županski kandidat, ki pravi, da je takšna dražba v tednu pred volitvami sporna. »Ni sporna prodaja parcele za cerkev, ker gre za dejanje, ki spodbuja medverski in medkulturni dialog. Niti prodaja poslovnih prostorov v Solisu ne. Sporen je čas prodaje in sporno je, da občina prodaja zemljišča, namenjena poslovnim prostorom po 14 evrov za meter, ki bodo po sprejetju OPN zagotovo pridobili večkratno vrednost,« je dejal Gašpar Gašpar Mišič.