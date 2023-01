Ni zagotovil, da nam bodo vse pravice ostale

V nadaljevanju preberite:

Nobenega projekta se ne moreš lotiti z gotovostjo, takšne so moje izkušnje iz gospodarstva, torej ne morem napovedati prihodnosti v naslednjih treh letih. Na to vprašanje bomo imeli odgovor prihodnje leto, ugotovili bi radi, kolikšne so notranje rezerve v zdravstvu,« je odgovoril predsednik vlade na vprašanje, ali bomo imeli državljani po zdravstveni reformi enak obseg pravic. Izračuni strokovnjakov, Dorijana Marušiča, ki je član premierjevega strateškega sveta za zdravstvo ali pa izračuni Inštituta za ekonomska raziskovanja (IER), največje samostojne raziskovalne institucije s področja ekonomije pri nas, ki je tudi mednarodno uveljavljen, kažejo, da za financiranje sedanjega obsega pravic na področju zdravstva, iz sedanjih prispevnih stopenj, ne bo dovolj denarja. V prihodnjih letih bo potrebnih dodatnih več sto milijonov evrov.