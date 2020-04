FOTO:Nič ne more nadomestiti pristnega stika med ljudmi

Rajko Muršič je etnolog in kulturni antropolog, ki zadnje tedne, kot vsi njegovi kolegi, od daleč opazuje tisto, kar bi moral videti od blizu, naše življenje. Čeprav mu tehnologija ni tuja, kot profesor na ljubljanski filozofski fakulteti v tem času pogreša pristen stik s študenti in je prepričan, da bomo vsi, ko se bodo končali ukrepi za zajezitev koronavirusa, čutili le še večjo potrebo po človeškem dotiku. Kako bo koronavirus vplival na naše medosebne odnose?Vse je odvisno od tega, kako se bo izšlo. Če se zgodi najslabša možnost, torej da bi virus ostal med nami in bi se morali na dolgi rok prekuževati, potem se ...