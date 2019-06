Nič več divjega klikanja po državni upravi

Štipendije v posebnem razdelku

Na enem mestu bo zbran pregled nad delovanjem državne uprave – v začetni fazi nad 14 ministrstvi, 11 vladnimi službami, 31 organi v sestavi in 58 upravnimi enotami. Foto Voranc Vogel

Posebna pozornost inšepkcijam

Ljubljana – Za sistem »vse na enem mestu« se je navdušila tudi naša državna uprava. Od ponedeljka bo na www.gov.si mogoče dostopati do novega osrednjega spletnega mesta GOV.SI, kjer bo združenih več kot 160 predstavitvenih vsebin ministrstev, vladnih služb, organov v sestavi in upravnih enot. »Stari« portali bodo dostopni še do septembra, od marca 2020 pa bo GOV.SI v celoti zaživel v novi »preobleki«.Nad novo izkušnjo, pričakuje Kristina Plavšak Krajnc, direktorica vladnega urada za komuniciranje, ki je v projektu prenove in optimizacije spletnih mest državne uprave, t. i. P11, združil moči z ministrstvom za javno upravo (MJU), naj bi se v nadaljevanju navdušili tudi uporabniki. Vsebine namreč aktivno ustvarja kakšnih šesto ljudi iz državne uprave. »Želimo preseči običajno birokratsko razmišljanje in ljudem olajšati iskanje informacij s poenotenjem na spletu, s poenostavljenim dostopom in večjo preglednostjo vsebin,« pravi Plavšakova. Z drugimi besedami: državni uradniki želijo z enotnimi standardi komuniciranja državljanom prihraniti »divje klikanje med resorji«, iščoč iskani zadetek, in jim na enem mestu omogočiti celosten pregled nad delovanjem državne uprave – v začetni fazi nad 14 ministrstvi, 11 vladnimi službami, 31 organi v sestavi in 58 upravnimi enotami. Na voljo bodo aktualne novice o dogajanju v posameznih resorjih, javne objave in prosta delovna mesta – vse bodo prilagojene tudi za dostopanje ranljivim skupinam. Osnovne informacije bodo tudi v angleškem jeziku, vsebine s področij na dvojezičnih območjih pa še v italijanščini in madžarščini. Za projekt P11 je v državnem proračunu predvidenih dobrih 520 tisočakov, od tega 417.000 evrov evropskega denarja. V končni fazi, do marca 2020, ko bo, kot predvideva tudi državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo Mojca Ramšak Pešec, vzpostavljena tudi enotna uredniška politika, se bo naštetim vsebinam pridružilo še prek petdeset spletnih mest – povečini veleposlaništev. Za zdaj, pravi Ramšakova, novih zaposlitev ne predvidevajo, načrtujejo le nekaj notranjih premestitev.Področje štipendiranja je eno tistih, ki je doslej med iskalci uporabnih informacij povzročalo največ nezadovoljstva. Ljudje so začeli informacije iskati na ministrstvu za izobraževanje, od tam so jih preusmerili na ministrstvo za delo, nazadnje so iskanje končali na resorju za javno upravo. Poslej bodo informacije o štipendijah v naši državi zbrane na enem mestu – GOV.SI - oziroma zajete v eno od petnajstih vsebinskih področij, med njimi še družina, otroci, zaposlovanje, zdravje, promet in energetika … Pred potovanjem bo na GOV.SI koristno klikniti denimo ministrstvo za zunanje zadeve in znotraj tega informacije za popotnike; države so urejene po abecednem redu in poleg turističnih so na enem mestu zbrane tudi druge aktualne vesti ciljne destinacije – od gospodarskih do kulturnih …Že zdaj pa je snovalcem skupnega portala jasno, da bodo morali posebno pozornost posvetiti področju inšpekcijskih služb, ki so bile doslej zajete v sklop posamičnih ministrstev – čeprav niti v končni fazi ni mišljeno, da bi »inšpekcijske« strani ali strani z drugimi vsebinami omogočale svetovanje. V bistvu bodo vsebovale »kažipote« do ustreznih svetovalnih strani.Doslej v državni upravi niso sistematično spremljali obiskov posameznih spletnih strani. Eno redkih raziskav na to temo je pred leti opravilo kulturno ministrstvo in ta je pokazala, da so med najbolj obiskanimi vsebine o javnih naročilih in prostih delovnih mestih.