Konec hrupa in prahu: Urgentni kirurški blok z novimi operacijskimi dvoranami

V UKC Ljubljana se z odprtjem dveh velikih sodobnih operacijskih dvoran in treh malih z vsemi pripadajočimi prostori na 900 kvadratnih metrih v urgentnem kirurškem bloku zaključuje večji del prenove osrednjega kirurškega dela urgence. V prihodnjega pol leta bodo predvidoma končali in v uporabo predali še hibridno operacijsko dvorano, veliko 80 kvadratnih metrov. S tem bo urgentni kirurški blok prihodnje leto, po skoraj sedmih letih prenove, v celoti zaživel ter dodatno okrepil zmogljivosti osrednje slovenske bolnišnice. Država je za ta projekt zagotovila skoraj 30 milijonov evrov iz proračuna.

Na urgentnem kirurškem bloku (UKB) vsako leto obravnavajo med 75.000 do 80.000 pacientov, na celotni Urgenci UKC Ljubljana pa poišče pomoč kar 170.000 pacientov na leto. Za paciente, ki potrebujejo pomoč, in zaposlene, ki delajo na urgenci, je to izjemna pridobitev ter hkrati veliko olajšanje, saj delo ne bo več potekalo ob hrupu gradbenih del, so poudarili zaposleni na UKC Ljubljana ob slavnostnem prerezu traku.