Nič več po lokalnih cestah

Gneča na primorki. Foto Prometno-informacijski Center

Piran – Od začetka prihodnjega tedna bo piranska občina ob nekaterih lokalnih cestah začela postavljati signalizacijo, ki bo prepovedovala tranzitni promet skozi majhne vasi in naselja. Zaradi gneče na cestah proti morju in jugu turisti vse pogosteje iščejo obvoznice. To pa zelo moti prebivalce naselij, ki jim promet na več načinov spreminja in greni življenje.»Hkrati bomo obvestili ponudnike navigacijskih sistemov in aplikacij, da je tranzitni promet po občinskih cestah prepovedan. Pričakujemo, da bodo te poti izločili iz navigacijskih sistemov, saj se zdaj velikokrat zgodi, da se zaradi takih obvozov na ozkih lokalnih poteh zagozdi kak avtobus, tovornjak ali avtomobili, ki vlečejo počitniške prikolice,« je za Delo pojasnil, svetovalec župana. Ukrepa so se lotili, ker prizadeti domačini vse glasneje opozarjajo, da bodo zaprli ceste. Upajo, da bodo prepovedi tranzita upoštevali vsaj tuji vozniki in navigacijski sistemi ter da bodo komunalni inšpektorji skupaj s policisti izvajali preventivne nadzore prometa na lokalnih cestah.Pred leti so se podobnih ukrepov lotili v sosednji koprski občini, kjer se tuji vozniki radi izogibajo plačevanju vinjet za avtocesto in izbirajo lokalne poti. V Kopru s tem niso veliko dosegli. Nič kaj spodbudne niso niti informacije z državnih cest med Jelšanami in Postojno ter med Kozino in Starodom. Na teh dveh cestah so 1. junija resda omejili promet za tovornjake v tranzitu, a se je stanje v mesecu dni spet poslabšalo. Vozniki se znajdejo z izgovori in dokumenti, ki jim omogočajo vožnjo, nadzor pa ni tako strog, kot pričakujejo domačini.Prebivalci vseh istrskih zaselkov in vasic na poti proti morju in jugu sploh niso edini, ki imajo resne težave na cestah. Na vseh cestah do hrvaških mejnih prehodov se poleti čas vožnje pošteno podaljša in celo podvoji. Minula dva dneva so trpeli vsi, ki so za pot med Piranom in Koprom potrebovali eno uro namesto običajnih 15 minut. V času največjega naskoka turistov so si upravljavci ceste privoščili popravila in košnjo trave. Na primorki ni dneva, ko ne bi bilo nesreče. Medtem ko »strokovnjaki« še vedno trdijo, da gradnja cest ne rešuje problema, državna uprava že več kot 15 let okleva pri načrtovanju treh primorskih tranzitnih cest proti Hrvaški: proti Jelšanam, Starodu in Dragonji. Niti začasnih rešitev za hitrejši tranzitni obvoz Kopra niso pripravili, čeprav so jih obljubili že pred tremi leti.