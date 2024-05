Ničelno toleranco je treba imeti do neukrepanja

V nadaljevanju preberite:

Na papirju so zadeve kar dobro domišljene in urejene, v praksi pa se pojavljajo številne vrzeli pri preprečevanju nasilja, ukrepanju in pomoči žrtvam, je ena od ugotovitev tretjega Predsedničinega foruma, ki ga je Nataša Pirc Musar naslovila Ustvarjanje kulture mirnega sobivanja: Forum o (ne)nasilju za refleksijo o stanju, kulturnih značilnostih in družbenem odnosu do nasilja ter njegovih posledicah. Rezultat prispevka 19 govorcev, strokovnjakov različnih profilov in področij dela, je seznam priporočil resorjem in institucijam za odpravo zaznanih pomanjkljivosti.