»Nihče naj ne govori, da ne bo posledic«

Ljubljana – Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je s sklepom omogočila dijakom, ki zaradi različnih težav mature ne morejo opravljati v spomladanskem roku, da to opravljajo jeseni, jesenski rok pa bo štel kot spomladanski. To je lahko ključno v primerih, ko se dijaki vpišejo na fakultete z omejitvijo vpisa. Dijaki, ki zaradi morda istih težav v šoli niso pridobili vseh ocen, te možnosti nimajo in jim ostane le jesenski rok mature. Mati dijakinje s posebnimi potrebami se sprašuje, ali so na te otroke vsi pozabili.»Moja hči ima aspergerjev sindrom. Po štirinajstih dneh izobraževanja na daljavo so me iz šole obvestili, ...