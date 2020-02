Zatika se pri poti domov

Do zdaj so se z ladje izkrcali le domnvno zdravi Američani, ki so jih v ZDA odpeljali s tovornimi letali. FOTO: Issei Kato Reuters

Japonske oblasti so danes sporočile, da so testirali vse potnike in člane posadke na ladji za križarjenje Diamond Princess, kjer je največ okuženih z novim koronavirusom COVID-19 izven Kitajske. Ladja je od začetka februarja v karanteni in je zasidrana v japonskem pristanišču v Jokohami. Na ladji je okuženih najmanj 455 oseb, od tega so jih v ponedeljek odkrili 99 primerov, navaja francoska tiskovna agencija AFP.Med potniki je tudi šest slovenskih državljanov.Kot je v telefonskem pogovoru za Delo povedal eden od slovenskih parov na ladji, se zatika pri organizaciji njihovega skorajšnjega odhoda domov: »Nihče nas noče; v hotelih gostje z ladje niso dobrodošli, na komercialne lete ne smemo. Čeprav smo v stiku s slovenskim veleposlaništvom v Tokiu - nazadnje smo govorili pred eno uro, še ne vemo, kako bomo odpotovali v Evropo. Šušlja se, da bi lahko bil to en let za vse državljane Evropske unije skupaj, uradnih inforamacij še ni«.Sogovornik pravi, da je težava tudi v tem, ker vsi Slovenci še niso dobili rezultatov testiranj - en par je bil testiran v nedeljo -, in jih danes zaradi pozne popoldanske ure ne gre pričakovati. Sicer niso zaskrbljeni, saj so vsi trije pari zdravi in se dobro počutijo.O evakuacijah potnikov z ladje vedo le to, da so odšli Američani , saj so bili njihovi sosedje.S slovenskimi potniki so v stiku tudi v agenciji, prek katere so odpotovali na križarjenje. Za Delo pojasnjujejo, da pot domov usklajujejo z ministrstvom za zunanje zadeve in veleposlaništvom v Tokiu. »Vseskozi smo v stikih s potniki in danes zjutraj so se oglasili, z njimi je vse dobro. Zdaj čakamo rezultate testov na prisotnost virusa, od česar je tudi odvisno, kdaj se bodo izkrcali. Če bodo testi negativni, bodo lahko morda že jutri zapustili ladjo, sicer pa najkasneje do 21. februarja.«Obstaja več možnosti, kako se bodo vrnili domov, je pa to odvisno od odločitev naše države, dodajajo, a poudarjajo, da bodo storili vse, da bo pot domov potekala, kar se da hitro. A za zdaj nimajo konkretnih odgovorov.V agenciji, kjer so po njihovih zagotovilih v stiku z ladijsko družbo Princess, še povedo, da bi se za Slovence moralo potovanje končati ravno na dan, ko se je začela karantena, to je 4. februarja. Kdo bo kril dodatne stroške zaradi nastale situacije, ne morejo povedati. Potnike bo, kot pridajo v agenciji, ob prihodu domov zagotovo pričakal pregled, a to je v pristojnosti ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).Če država zanje ne bo odredila karantene, se bodo vrnili na svoje domove (štirje od šestih v Slovenj Gradec). Direktor tamkajšnje bolnišnicepravi, da bi bilo dobro, da bi ostali doma in se štirinajst dni družili v čim ožjem krogu ljudi. Če bi v tem času dobili povišano telesno temperaturo, bi se sprva lahko zdravili sami, če pa bi se stanje poslabšalo, bi morali do osebnega ali dežurnega zdravnika. V kolikor bi se pojavil sum tveganja na okužbo s koronavirusom je po protokolu za ukrepanje pristojna infekcijska klinika v Ljubljani. »Po njihovem prihodu domov vemo, na kaj lahko računamo, pa tudi, kako bomo ukrepali,« je še poudaril direktor Lavre.Slovenjgraška bolnišnica ima načrt delovanja v kriznih razmerah, po katerem bi bolnišnico takoj zaprli, za obolele pa izpraznili enega od oddelkov.Na NIJZ so za zdaj skopi s pojasnili: »Natančen protokol ravnanja glede slovenskih potnikov na ladji bo odvisen od epidemioloških vhodnih podatkov slovenskih državljanov. NIJZ je ves čas v tesnih stikih z ministrstvom za zdravje in zunanje zadeve. Ko bo znan datum vrnitve potnikov v Slovenije bomo po protokolu ravnanja obvestili javnost. Spoštovali bomo dostojanstvo in integriteto potnikov ter ravnali na način, da bo zagotovljena tudi najvišja stopnja varovanja zdravja prebivalcev Slovenije.«Japonska se sicer sooča s kritikami zaradi obvladovanja razmer na ladji. Zdravstveni ministerje danes poudaril, da se bodo potniki, pri katerih bo test negativen, lahko izkrcali. Kot je dejal, potekajo priprave, da bi se izkrcanje začelo v sredo , trajalo pa bi dva do tri dni.