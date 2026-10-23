Nihče noče nadomestiti poslanca Resnice Borisa Mijiča

V stranki Resnica so ob že tretji zavrnitvi za prevzem poslanskega mandata po odstopu poslanca Borisa Mijiča s komentarji skopi. Tudi kandidatka Marjana Matjašič, ki bi lahko v parlamentu nadomestila Mijiča, je namreč danes sporočila, da mandata ne bo prevzela. O tem, kdo bo zasedel izpraznjen poslanski stolček, bo javnost obveščena po uradnem podpisu dokumentov, navajajo v stranki.

»O tem, kdo bo zasedel poslansko mesto in kdaj, boste mediji obveščeni po uradnem podpisu dokumentov. Do takrat v stranki ne bomo dajali dodatnih izjav ali komentirali dogajanja. « Tako so po tem, ko je prevzem poslanskega mandata zavrnila še tretja v vrsti njihovih kandidatov na letošnjih volitvah, zapisali v Resnici.

Slavko Moharič je ocenil, da v DZ v trenutnih razmerah ni možno konstruktivno delovati. FOTO: Osebni Arhiv

Prvi v vrsti za prevzem poslanskega mandata po Mijičevem odstopu Slavko Moharič je svojo odločitev javno sporočil v sredo. V čustveni izjavi je zatrdil, da nanj ni pritiskal nihče, a ocenil, da v DZ v trenutnih razmerah ni možno konstruktivno delovati, zato bo raje ostal aktiven v lokalnem okolju. Glede na dosežen rezultat je bil naslednji v vrsti Mirko Radujković, ki je še isti dan sporočil, da ne namerava prevzeti poslanskega mandata, saj da trenutno ne more kombinirati poslanskega dela in dela v svojem podjetju.

Marjana Matjašič, ki je na listi stranke Resnica kandidirala v volilnem okraju Lenart in prejela 890 glasov, funkcije nadomestne poslanke ne bo prevzela. FOTO: Facebook/Zajem zaslona

Košarica Resnici pa danes prihaja tudi od tretje njihove kandidatke Marjane Matjašič, ki je na listi stranke kandidirala v volilnem okraju Lenart in prejela 890 glasov. Kot je danes potrdila za več medijev, funkcije ne bo prevzela.

Po poročanju portala MMC bo izjavo, da se poslanski funkciji odreka, podpisala prihodnji teden. Kot je navedla za RTV Slovenija, se tako ni odločila zaradi kakršnihkoli pritiskov, pač pa, ker se ne strinja s potezami stranke in sodelovanjem s koalicijo pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše.

Še nekoliko bolj konkretna je bila v odzivu za portal 24ur, v katerem je navedla, da mandata ne bo sprejela, ker je »kandidirala za parlament, ne pa za hišo butalcev«. Ob tem je sicer pohvalila vodenje sej predsednika DZ in Resnice Zorana Stevanovića, je pa razočarana nad odnosom stranke, ki ga je bila deležna ob možnosti za prevzem mandata, poroča portal.

Pričakovala je, da jo bo generalni sekretar osebno poklical ter ji pojasnil, kako poteka postopek in kaj lahko pričakuje, a tega ni storil. Nasprotno pa je po njenih navedbah za portal 24ur bilo, ko se je odločila, da mandata ne sprejme. Takrat je, kot pravi, nemudoma osebno stopil v stik z njo ter jo vprašal, kdaj bo podpisala izjavo o odklonitvi mandata. Matjašičeva je za 24ur še izrazila pričakovanje, bo stranka izboljšala odnos do svojih članov.

Ker je Matjašičeva poslanski mandat zavrnila, bo DVK k sprejemu poslanskega mandata pozvala naslednjega kandidata oziroma kandidatko z najboljšim rezultatom. Ti si zdaj sledijo tako: Anita Bratinščak Hanželič, Martina Haring, Alexander Saša Fluher, Sergej Ivanuša, Tadej Gerič, Kornelija Jaklovič Činč in Borut Čuk.