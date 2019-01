Dušan Valentinčič prihodnji torek odhaja v predčasni pokoj. FOTO: Igor Zaplatil/Delo

»Če bi nočna izmena delala, kot je v načrtih varovanja, bi se danes pogovarjali o uspehu. Bistvo je, da niso delali tistega, kar bi morali,« je generalni direktor uprave za kazenske sankcijeob današnjem obisku koprskega zapora, s pravosodno ministrico, spregovoril o vlogi pravosodnih policistov ob pobegu dveh pripornikov 30. decembra.Nihče od vpletenih ne bo izgubil službe, je zagotovil, šest zaposlenih, od tega pet pravosodnih policistov, pa bo dobilo opozorilo pred prekinitvijo delovnega razmerja. Andreja Katič je bila po obisku zadovoljna s tem, kar je videla, a je dejstvo, da je 35 odstotkov ljudi premalo. Četudi bi nove kadre zaposlili danes, pa traja usposabljanje za delo pravosodnega policista eno leto in pol, zato se bodo za zdaj poskušali dogovoriti za vsak ukrep, ki bi bil možen. Upa pa, da se bo z ministroma za finance in za javno upravo lahko dogovorila za dodatne zaposlitve.Zaradi pomanjkanja paznikov so morali lani odpovedati več kot 500 spremstev iz zaporov na sodišče in v druge institucije. V torek, po upokojitvi, bo kot vršilka dolžnosti vodenje koprskega zapora prevzela, predsednica interne komisije, ki je obravnavala okoliščine pobega pripornikov.