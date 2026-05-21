NIJZ: igrače z peskom odstranite z rokavicami in masko

V Evropi in Sloveniji so v zadnjem času iz prodaje umaknili nekatere otroške igrače, ker so v njih odkrili azbest. Na NIJZ vsem svetujejo, da ne uporabljajo igrač, ki vsebujejo pesek, tudi če še niso bile izpostavljene kot potencialno sporne. Za varno odstranitev igrače ali peska jih je treba zmočiti in ob tem uporabiti rokavice in masko.

Iz prodaje so umaknili igrače, kot na primer več vrst figuric in setov za slikanje s peskom, raztegljive figure s polnilom iz peska, pesek za ustvarjanje, magični pesek, antistresne igrače, napolnjene s peskom. Na Nacionalnem inštitut za javno zdravje (NIJZ) so opozorili, da je azbest rakotvorna snov, ki se ji je treba v čim večji možni meri izogibati. Še zlasti to velja za otroke.

Na NIJZ vsem svetujejo, da ob stiku z igračo, ki bi lahko vsebovala azbest, uporabljajo rokavice iz lateksa in masko FFP3. Pesek in igrače je pomembno zmočiti za preprečevanje nastajanja in dvigovanja prahu. Pesek in igrače, iz katerih pesek izhaja, nato dajo najprej v eno vrečko in potem še v eno ali v plastično posodo s pokrovom, ki se tesno zapira.

Če je pesek raztresen na površinah, vsem svetujejo, da ga poberejo z mokro krpo, da preprečijo nastajanje in dvigovanje prahu. Površino večkrat obrišejo s čisto mokro krpo, da ves pesek res dobro poberejo. Pomembno je, da tudi vse krpe zavržejo v dvojno plastično vrečko ali posodo kot azbestne odpadke.

»Ne pometamo in ne sesamo, saj bi s tem povzročili, da se azbestna vlakna dvignejo in razširijo v prostoru. Dvojno plastično vrečko ali posodo nepredušno zapremo,« so zapisali na spletni strani NIJZ.

Opozorili so, da azbestni odpadki sodijo med nevarne odpadke. Dobro zaprte plastične vrečke ali posode, ki vsebujejo pesek in druge azbestne izdelke, čistilne pripomočke, rokavice, masko, je zato pomembno oddati kot nevarni odpadek v zbirnem centru, ki sprejema azbestne odpadke. Nikakor pa azbestnih odpadkov ni dovoljeno zavreči med navadne komunalne odpadke.

Vsem svetujejo, da druge igrače in predmete, ki so prišle v stik s peskom, kot so kanglice in lopatke, sperejo pod tekočo vodo in prostor učinkovito večkrat prezračijo. Med odstranjevanjem in čiščenjem naj se otroci ne zadržujejo v prostoru.

Na potencialno prisotnost azbestnih vlaken v nekaterih otroških igračah, predvsem v kinetičnih in dekorativnih peskih ter figuricah, napolnjenih s peskom, je v sredo po več odpoklicih izdelkov opozorila tudi Zveza potrošnikov Slovenije. Ker varne ravni izpostavljenosti azbestu ni, so pozvali k nujnemu ukrepanju institucij ter previdnosti potrošnikov. Opozorili so, da so v EU zaradi onesnaženosti z azbestom odpoklicali že več deset različnih igrač, nekatere od njih so bile na trgu tudi v Sloveniji.