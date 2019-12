NIJZ poroča o novih primerih ošpic, letos zabeležili 32 primerov

Doslej v letu 2019 v Sloveniji 32 primerov

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje NIJZ) so objavili podatek, da so v Sloveniji evidentirali 30 potrjenih primerov ošpic pri prebivalcih Slovenije in dva pri tujcih. V novembru in decembru so obravnavali dva, predvidoma nepovezana izbruha.V zadnjih dveh mesecih so zabeležili 12 obolelih za ošpicami. V treh primerih je šlo za otroke, ostali so bili odrasli.Prvi primer je bil prinesen iz tujine, od njega se je bolezen prenesla še na 6 oseb (sekundarni primeri), od enega sekundarnega primera pa še na eno osebo (terciarni primer). Dve od teh oseb sta bili cepljeni, za ostale pa ni podatkov o cepljenju.V drugem izbruhu, ki ga je obravnaval NIJZ, so zbolele tri osebe. Poleg dveh izbruhov je bil zabeležen še en posamičen primer ošpic, za katerega ni znan vir okužbe.Skupno je NIJZ v letošnjem letu zabeležil 30 primerov ošpic pri naših prebivalcih in dva pri tujcih. Med prijavljenimi primeri je šest otrok, štirje so mlajši od 5 let in dva med 5 in 15 let starosti, štirje bolniki so iz starostne skupine 15–24 let, ostali so odrasli stari med 25 in 54 let. V zadnjem poročilu, objavljenem 11. decembra, je NIJZ poročal o 27 primerov ošpic pri slovenskih prebivalcih in dva pri tujcih.Večinoma je šlo za vnesene primere ter nekaj sekundarnih (10) in terciarnih primerov (3). Med zbolelimi jih je bilo pet cepljenih z dvema odmerkoma, eden z enim odmerkom, 8 je bilo necepljenih, za ostale zbolele pa ni podatkov o cepljenju.Od zbolelih otrok nobeden ni bil cepljen proti ošpicam. Običajno je pri osebah, ki kljub cepljenju zbolijo, potek bolezni lažji in verjetnost za zaplete manjša.