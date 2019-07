NIJZ prejel »zavarovalniško cepivo« za cepljenje proti klopom

Obolevnost za klopnim meningoencefalitisom visoka

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so prejeli cepivo proti klopnemu meningoencefalitisu (KME) za izvajanje cepljenja po letos spomladi razširjenem Programu cepljenja in zaščite z zdravili.Do cepljenja s tako imenovanem »zavarovalniškim cepivom«, katerega stroške krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), so letos upravičeni otroci, ki so ali bodo v tem letu dopolnili tri leta, in odrasli, ki so ali bodo v tem letu dopolnili 49 let.Ministrstvo za zdravje je že konec aprila potrdilo, da bo cepljenje brezplačno za otroke, ki bodo v letu 2019 dopolnili tri leta, in za odrasle, ki bodo letos dopolnili 49 let. »Cepljenje se bo začelo v jesenskih mesecih. Pričakujemo, da bo uvedba za prebivalce brezplačnega cepljenja v navedenih starostnih skupinah povečala delež cepljenih in tako zmanjšala breme KME,« je tedaj pojasnilaz ministrstva za zdravje.Cepljenja proti KME na stroške ZZZS bo jutri na NIJZ natančneje predstavila tudi epidemiologinja