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    Slovenija

    Nika Kovač poskrbela, da je stranka SDS prejela donacijo iz tujine

    Koalicija in Resnica vložili predlog novele zakona o volilni in referendumski kampanji, prepovedali bi kampanjo pravnim osebam, financiranim iz tujine.
    »SDS bo danes najverjetneje poizkusila prepovedati naše delovanje. Zadnjih 24 ur so svoja družabna omrežja spremenili v diskreditacijski aparat Nike. Gredo res (pre)daleč, vlagali bomo tožbe,« je danes sporočil Inštitut 8. marec. FOTO: Jure Makovec/AFP
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    »SDS bo danes najverjetneje poizkusila prepovedati naše delovanje. Zadnjih 24 ur so svoja družabna omrežja spremenili v diskreditacijski aparat Nike. Gredo res (pre)daleč, vlagali bomo tožbe,« je danes sporočil Inštitut 8. marec. FOTO: Jure Makovec/AFP
    STA, M. B.
    10. 11. 2026 | 14:35
    10. 11. 2026 | 15:29
    7:13
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    Poslanci koalicije in Resnice so v DZ vložili predlog novele zakona o volilni in referendumski kampanji, po kateri volilne in referendumske kampanje ne bi smele organizirati pravne osebe, ki so bile v zadnjih petih letih financirane iz tujine. Kampanja je neke vrste tekma in pravila morajo veljati za vse enako, poudarja poslanec SDS Zvonko Černač.

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    Na vest o tem so se takoj odzvali v Inštitutu 8. marec. Na facebooku so zapisali, da želi SDS prepovedati njihovo delovanje, direktorica inštituta Nika Kovač pa je v izjavi popoldne poudarila, da se bo Inštitut 8. marec dejavno vključil v kampanjo proti interventnemu zakonu, »ker smo proti razgrajevanju socialne države in javnega zdravstva«.

    »Svojih referendumskih kampanj nismo nikoli financirali iz tujine,« je poudarila Kovačeva in spomnila na »vmešavanje izraelske obveščevalne agencije in madžarske medijske mašinerije v slovenske državnozborske volitve«. 

    Nika Kovač je izpostavila tudi absurdnost predlaganega zakona. Prijateljico iz tujine je prosila, naj majhno donacijo nakaže na račun stranke SDS. »Prejeli so donacijo iz tujine, zdaj tudi oni ne bodo mogli sodelovati v kampanjah,« je poudarila. 

    Černač bi organizacijo kampanj prepovedal pravnim osebam, financiranim iz tujine

    Po veljavni zakonodaji lahko volilno kampanjo organizirajo sam kandidat, predstavnik predlagatelja kandidatov ali list kandidatov, politična stranka ali druga pravna ali fizična oseba, v primeru referenduma pa pravna ali fizična oseba, ki je pobudnik zahteve za razpis referenduma ali je zainteresirana za izid referenduma. Ob tem zakon določa tudi, da kampanje ne smejo organizirati tuje pravne in fizične osebe.

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    Po Černačevem opozorilu je pomanjkljivost veljavnega zakona, da kampanjo lahko organizirajo pravne osebe, ki so financirane iz tujine. Pri tem gre po njegovem mnenju za vpliv tujine na volilno oziroma referendumsko kampanjo na enak način, kot če bi kampanjo lahko organizirale tuje pravne osebe.

    »Volilna oziroma referendumska kampanja je neke vrste tekma in na tekmi je popolnoma jasno, da morajo pravila veljati enako za vse, ki na tej tekmi sodelujejo,« je dejal Černač. Neenotna pravila v veljavnem zakonu po njegovih besedah odpravljajo s predlogom novele zakona, ki so ga v DZ posredovali v obravnavo po skrajšanem postopku.

    Po novem tako ne bi mogla biti organizator kampanje pravna oseba, ki je bila financirana iz tujine v zadnjih petih letih pred dnevom glasovanja na volitvah ali referendumu.

    Novela predvideva obvezno revizijo financiranja kampanj tretjih oseb

    »Cilj novele zakona o volilni in referendumski kampanji je torej krepitev varstva integritete volivk in volivcev, integritete volitev in referendumov, zagotavljanje preglednosti volilnih in referendumskih kampanj ter preprečevanje posrednega tujega vplivanja na demokratične procese v Republiki Sloveniji,« je pojasnil.

    Da bi poenotili tudi pravila nadzora, v noveli po Černačevih besedah predpisujejo obvezno revizijo financiranja volilnih kampanj tretjih oseb kot organizatorjev volilne kampanje, ki jo tako kot za vse druge organizatorje kampanj opravi računsko sodišče. »Pri tem tudi sledimo priporočilom računskega sodišča iz preteklih obdobij in odločbi ustavnega sodišča,« je pojasnil Černač.

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    Novela zakona po njegovem prepričanju uvaja rešitve, ki zagotavljajo večjo zakonitost in preglednost volilne kampanje, saj je financiranje kampanj »eno osrednjih vprašanj, ki lahko bistveno vpliva na izid volitev oziroma na izid referenduma«.

    Ob tem je opozoril še, da je Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) izdala priporočila, da je za povečanje preglednosti, integritete in odgovornosti financiranja volilnih kampanj potrebno urediti tudi kampanje tako imenovanih tretjih oseb.

    V noveli zakona se tako ureja kampanja tretjih oseb tako, da se morajo tudi tretje osebe prijaviti kot organizator volilne kampanje, zanje bi se uporabila vsa zakonska določila, ki urejajo organizatorja volilne kampanje, zlasti pa pravila o financiranju kampanje in poročanje o financiranju volilne kampanje, je še dodal Černač.

    Civilna družba bo naredila vse, da ustavi »načrte za uničenje Slovenije«

    Cilj predloga novele zakona o volilni in referendumski kampanji po mnenju CNVOS »ni preprečiti tujega financiranja domačih referendumov, ampak po ruskem in madžarskem zgledu preprečiti civilni družbi, da bi se sploh smela vključiti v referendumske kampanje«. Sprašujejo se, česa je strah predlagatelje.

    »Zvonko Černač in SDS sta danes napovedala spremembo zakona o referendumski kampanji, s katero bi vsakomur, ki je v zadnjih letih prejel kakršenkoli priliv iz tujine, prepovedali oglašanje v času referendumov in volitev. Ironično prepoved civilnodružbenega referendumskega delovanja zahteva stranka, katere propagandni aparat je zadnjih petnajst let izdatno financiral nekdanji madžarski avtokrat,« so zapisali na facebook profilu Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS).

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    Ob tem so spomnili, da je financiranje referendumskih kampanj iz tujine že zdaj prepovedano vsem. »Tega se v civilni družbi tudi držimo. Zakaj pa mislite, da zbiramo donacije za kampanje? Vse skupaj že zdaj preverja tudi računsko sodišče,« so dodali.

    Po mnenju CNVOS je cilj predlagane novele po ruskem in madžarskem zgledu preprečiti civilni družbi, da bi se sploh smela vključiti v referendumske kampanje. »Se pravi zapreti usta vsem, ki mislijo s svojo glavo, si upajo kritizirati na glas in so se za vrednote in ideje, v imenu katerih je pred 35 leti ravno civilna družba izborila samostojno Slovenijo, tudi danes pripravljeni javno angažirati,« so dodali.

    Tako ocenjujejo, da bi očitno po mnenju predlagateljev novele stališča o politiki smele imeti samo še politične stranke, vsi drugi pa naj bi bili tiho. Ob tem se v CNVOS sprašujejo, česa jih je strah. »Seveda tega, da bodo izgubili referendum proti zakonu za bogate. In da jim bomo ljudje z referendumi preprečili tudi vse ostale načrte za uničevanje Slovenije: razprodajo preostalega državnega premoženja, privatizacijo zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, politizacijo sodstva ter izpraznitev državne blagajne,« so našteli.

    Napovedali so, da bodo v civilni družbi ne glede na to naredili vse za to, »da ustavimo vaše načrte za uničenje Slovenije«.

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    kampanjareferendumzakonodajaSDSInštitut 8. marecZvonko ČernačNika Kovačresnica

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