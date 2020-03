Agencija Nikal v Turčijo pred razglasitvijo epidemije

PREBERITE TUDI :

Neodgovorneži so jih odpeljali v Turčijo



Nasvet, ne prepoved potovanja

Nikal je v dogovoru z vsemi partnerji vsa potovanja, načrtovana do konca maja, preložil na jesen. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Poslovni direktor turistične agencije Nikalzavrača oceno, da je ta agencija ravnala neprimerno, ko je prejšnji petek odpeljala skupino starejših slovenskih potnikov na izlet v Turčijo. Pojasnjuje, da je skupina odpotovala v četrtek zjutraj, še preden je bila v Sloveniji razglašena epidemija, in da so takoj po objavi, da se v 24 urah zapira slovenski zračni promet, skrajšali potovanje in ob velikih stroških zagotovil izredni let, s katerim so pripeljali potnike v Slovenijo. To je bil izključno Nikalov let, na letalu pa je bilo 99 potnikov.(Delo.si je brez navedbe organizatorjev poročalo o 160 potnikih iz Turčije, ki so bili po prihodu na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pregledani in poslani v štirinajstdnevno samoizolacijo.) Z Barbirjem se je mogoče strinjati, da bi kaj takega neodgovorna agencija težko naredila, Nikal pa je kljub težkemu položaju po svojih besedah pokazal svojo moč in sposobnost, da je varnost potnikov na prvem mestu.Na spletni strani Delo.si smo v ponedeljek, 16. marca, po obvestilu, da je ena od turističnih agencij v petek odpeljala skupino starejših turistov v Turčijo in da so željo posameznice po odpovedi označili za strah, zaradi katerega ne morejo vrniti denarja, članek naslovili z Neodgovorneži so jih odpeljali v Turčijo. V sredo smo v tiskanem Delu in na spletni strani zapisali, da se je tik pred zaprtjem Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana iz Antalye predčasno vrnilo okoli 160 slovenskih potnikov ter da so v agenciji Nikal, ki ni članica Združenja turističnih agencij Slovenije (ZTAS) in ki je še prejšnji petek s skupino starejših turistov odpotovala v Turčijo, potrdili, da jim je v zadnjem trenutku uspelo urediti njihovo predčasno vrnitev.Saša Barbir pojasnjuje, da je slovensko zunanje ministrstvo v petek, 6. marca, slovenskim državljanom svetovalo razmislek o potovanjih in njihovo preložitev, če niso nujna. Kot tvegane države je MZZ poleg Kitajske in nekaterih drugih navedlo Italijo, ne pa Turčije. Iz Nikala so zaprosili Turistično zbornico Slovenije za pojasnilo; TZS je pojasnila, da taka dikcija ne pomeni prekinitve organizacije potovanj, temveč gre za nasvet potnikom. Dodajmo, da so iz ZTAS takrat napadli MZZ, da bo s takimi navodili spravila na beraško palico vse turistične agencije.Saša Barbir zagotavlja, da takrat nobena agencija v Sloveniji ni prekinila svojih potovanj, temveč so pazljivo spremljale dogajanje na destinacijah in se odločale od primera do primera. Netočna je informacija, da je Nikal skupino turistov iz Slovenije odpeljal prejšnji petek, 13. marca, odšli so dan prej, v četrtek ob devetih zjutraj, nekaj ur pred tem, ko je bila v Sloveniji razglašena epidemija.Isti dan je odšla v Turčijo tudi skupina v organizaciji agencije, ki je članica ZTAS, po njegovih informacijah pa tudi naslednji dan skupina v Egipt. Dodajmo, da so v ZTAS v ponedeljek odhod neimenovane agencije, ki ni njihova članica, obsodili, da pa bi šlo za Nikal, niso ne potrdili ne zanikali ne v ZTAS ne v MZZ.Nikal je v dogovoru z vsemi partnerji vsa potovanja, načrtovana do konca maja, preložil na jesen, strankam pa nudijo nove jesenske termine ali napotnice (vaučerje) v polnem znesku za potovanje, ko ga bo možno izvesti, pravi Saša Barbir. Taka preložitev velja za 1200 potnikov, ki jih obveščajo o položaju in jih prosijo za razumevanje in potrpljenje. Informacija, ki jo je bilo še v torek mogoče najti na spletu, da vabijo na potovanje v Izrael in Jordanijo z odhodom 23. marca, pa je napačna, priznava, saj je tudi to potovanje odpovedano. Turizem in vse gospodarstvo čakajo težki časi, Barbir pa se čudi dvoličnosti ZTAS, kar ocenjuje kot neprimeren poskus samoreklame in udarec konkurenci pred težkim obdobjem.