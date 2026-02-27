Niko Toš: Demokrati so pontonska stranka, Anže Logar pa slalomist

S starosto slovenskega raziskovanja javnega mnenja dr. Nikom Tošem smo se pogovarjali o zanesljivosti javnomnenjskih poizvedb in o političnih razmerjih med strankami v času volilne kampanje.

V zadnjem obdobju je veliko razprav o natančnosti merjenja javnega mnenja, sploh na področju političnih preferenc. Direktorica Inštituta Mediana, Janja Božič Marolt, večkrat poudari, da rezultati javnomnenjskih poizvedb niso volilne napovedi, saj da javnomnenjske poizvedbe zajamejo vzorec vseh volivcev, tudi tistih, ki bodo na volilni dan ostali doma. Niku Tošu se ta razlaga zdi prepričljiva, pri tem pa je poudaril vprašanje politične mobilizacije: »Če se en pol mobilizira in privede svoje podpornike množično na volilno mesto, potem je pač ta skupina poplačana z izidom referenduma. Če ni ustrezne mobilizacije, pa večinsko podporno mnenje do zakona ne pride do veljave.«

Smo v drugem tednu volilne kampanje. Na vprašanje, ali lahko Svoboda ogrozi SDS na volilno nedeljo ali jo celo premaga, je Toš odgovoril pritrdilno. K temu je dodal, da ne gre toliko za vprašanje tekme med dvema izpostavljenima protagonistoma, kot gre za vprašanje temeljnih dilem razvoja slovenske družbe. »Gre za vprašanje ohranjanja slovenske družbenosti, ki ima v podstati demokracijo, človekove pravice, socialno državo in solidarnost. Če na točki solidarnosti pademo, razpadamo kot družba.« Toš sodi, da je po Drnovškovem obdobju po premikih in spremembah Golobova vlada najuspešnejša, kar smo jih imeli.