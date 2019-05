Šarec ob prazniku dela: Nikomur ne rabimo biti hlapci!

Rdeči nageljni za vse udeležence prvomajskega shoda. FOTO: Mateja Kotnik

Mežiški strelci z možnarji. FOTO: Mateja Kotnik

Ravne na Koroškem - »Kapa dol, gospod Šarec! Po osamosvojitvi ste prvi predsednik vlade, ki delavkam in delavcem ob nastopu vladanja ni ničesar vzel. Nasprotno, z raznimi razbremenitvami naših skromnih prejemkov ste nam vlili upanje na boljše čase za delavske pravice,« je na slovesnosti ob 1. maju na železarskih Ravnah na Koroškem izjavil, predsednik SKEI regijske organizacije za Koroško.V nagovoru množici, zbrani ob Grajskem parku, je spomnil, da je sindikat SKEI na Koroškem lani začel z aktivnostmi za dvig plač v podjetjih na Koroškem. »Naš cilj je, da bi zaposleni v naših podjetjih zaslužili več kot le minimalno plačo, da bi se ustvarila takšna delovna mesta, ki bodo zanimiva mlajši populaciji z namenom, da bi mladi ostali v regiji in da bi s tem ustavili trend njihovega odseljevanja v sosednjo Avstrijo,« je poudaril Vili Novak.Po lanskem protestnem shodu so se uspeli v družbah Ravne Systems in ZIP Center dogovoriti o spremembah plačnega sistema, V družbi SIJ Metal pa do tega dogovora še ni prišlo. »Jedro spora so posebni pogoji dela, ki so v obratih te družbe specifični in zelo zahtevni,« je rekel Novak in spomnil, da jim je vodstvo Metala obljubilo dvig plač z uveljavitvijo novega plačnega sistema do 1. julija letos.Slavnostni govornik na prireditvi, predsednik vladeje napovedal, da bo vlada še naprej skrbela ljudi, da bodo lahko kolikor toliko normalno živeli. »Pred volitvami smo obljubili davčno razbremenitev regresa in to smo tudi uresničili,« je rekel Šarec in zavrnil očitke, da vlada zganja populizem in da ne dela za ljudi. Dejal je, da vlada ni ustvarila primanjkljaja in da ni kršila fiskalnega pravila.»Kadar bomo imeli bomo dajali. Ne boste pa nas slišali obljubljati in govoriti sladkih besed. Potrebujemo dejanja in ljubezen do domovine, ki ne sme biti ne leva ne desna. Vsi jo moramo imeti radi, saj je naša mati,« je dejal Šarec in požel aplavz. »Nikomur ne rabimo biti hlapci. Vedno moramo povedati tisto, kar mislimo. To pravim zato, ker praznujemo 15-letnico vstopa v Evropsko unijo,« je nadaljeval slavnostni govornik.Po njegovem smo v letih, odkar imamo samostojno državo, kakšno priložnost tudi izgubili. Spomnil je, da so šla zaradi pohlepa in ne zaradi slabih delavcev, v stečaj mnoga podjetja in ugasnile uveljavljene blagovne znamke, številna podjetja pa so pokupili tujci: »Če ne bi bilo toliko pohlepa in neljubezni do lastne domovine, bi danes imeli več tovarn v svoji lasti in jih ne bi bilo treba prodajati po nizki ceni.«»Za odpuščanja v Gorenju niso krivi Kitajci, ampak kdo, ki se je prej prezadolževal,« je rekel predsednik vlade in poudaril, da govoril tisto, kar v resnici misli in ne tisto, kar je ljudem všeč.