    Slovenija

    Nina Zidar Klemenčič: Posnetki so iztrgani iz konteksta in premontirani

    Znano odvetnico so kontaktirali domnevni tuji poslovneži in jo spraševali o vplivnih Slovencih. Zadevo vidi kot del predvolilnega obračunavanja.
    Po družabnih omrežjih zdaj krožijo še posnetki poslovnih pogovorov odvetnice Nine Zidar Klemenčič. Slika je arhivska FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Po družabnih omrežjih zdaj krožijo še posnetki poslovnih pogovorov odvetnice Nine Zidar Klemenčič. Slika je arhivska FOTO: Voranc Vogel
    STA
    12. 3. 2026 | 11:38
    2:56
    A+A-

    Med posnetki, ki dnevno prihajajo na plan na anonimnih profilih družbenih omrežjih, so tudi posnetki poslovnih pogovorov odvetnice Nine Zidar Klemenčič. »Posnetki daljšega pogovora so iztrgani iz konteksta in manipulativno premontirani« je za STA zatrdila odvetnica. Zadevo vidi kot del predvolilnega obračunavanja.

    Posnetki Zidar Nine Klemenčič kažejo na podobno zgodbo kot posnetki nekdanje pravosodne ministrice, zdaj pravne in poslovne svetovalke Dominike Švarc Pipan. Posneti so bili brez njenega vedenja med sestankom v tujem jeziku v restavraciji.

    »Na sestanek sem bila povabljena s strani ameriške svetovalne družbe, katere spletna stran od včeraj ne obstaja več, in sem se ga udeležila po pooblastilu stranke,« je Zidar Klemenčič pojasnila v pisnem odgovoru za STA. Za katero družbo naj bi šlo, ni navedla.

    image_alt
    Nina Zidar Klemenčič zavrača obtožbe o podkupnini, rolexu in počitnicah na jahti

    V posnetkih sicer Nina Zidar Klemenčič, podobno kot Dominika Švarc Pipan, govori o tem, koga vse pozna, katera vrata vse lahko odpre in kdo je v Sloveniji vpliven. Med temi omenja tudi nekdanjega predsednika države Milana Kučana in ljubljanskega župana Zorana Jankovića. O tem domnevno pove tudi, da »ima svojih 10 odstotkov in to je to«. Opiše pa tudi zgodbo okoli gradnje hotela Intercontinental, v kateri naj bi za Jankovića posredoval njegov sin, ki naj bi, kot je razumeti, v zameno za hitra pridobivanja dovoljenj določil, s katerimi podjetji mora investitor sodelovati pri gradnji. »Izjave, vezane na gradnjo hotela, v kontekstu, kot je sestavljena v posnetku, nisem izjavila,« opozarja Nina Zidar Klemenčič.

    Posnetki Zidar Nine Klemenčič kažejo na podobno zgodbo kot posnetki nekdanje pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan. Slika je arhivska. FOTO: Voranc Vogel
    Posnetki Zidar Nine Klemenčič kažejo na podobno zgodbo kot posnetki nekdanje pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan. Slika je arhivska. FOTO: Voranc Vogel

    Podobno kot Dominika Švarc Pipan torej obe priznavata, da gre za njune posnetke na sestankih z očitno lažnimi poslovneži, a poudarjata, da so zmontirani na način, da se izkaže, da povesta nekaj drugega, kot sta dejansko povedali.

    »Ne mislim biti del neke zmontirane zgodbe, ki je očitno del predvolilnega obračunavanja. Posnetki daljšega pogovora so iztrgani iz konteksta in manipulativno premontirani,« je jasna Nina Zidar Klemenčič.

    Gre za serijo posnetkov, ki se pojavljajo na anonimnih profilih družbenih omrežij, ki naj bi imeli sedež zunaj Slovenije, zato mnogi opozarjajo, da gre za poskuse tujega vplivanja na volilni proces v Sloveniji.

    Več iz teme

    Nina Zidar Klemenčičdružbena omrežjaposnetkilažni poslovnežiVolitve 2026

