»Nisem in nikoli ne bom šel prek ljudi«

Ljubljana ­- Andrej Vizjak zase pravi, da je eden redkih okoljskih ministrov v zadnjem obdobju, ki se ne obnaša »konzervatorsko ter zaščitniško«. Okoljskega ministrstva, poudarja, ne spreminja v gospodarskega, želi le razumeti potrebe Slovenije po razvoju in jih uravnotežiti z varovanjem okolja v spodbudo gospodarstvu, okrevanju in investiranju, da ostanemo socialna družba z zdravim okoljem in ljudmi. Zavlačevanje z birokratskimi postopki zanj ni varovanje narave, zaslužkarji med nevladniki pa ne njeni varuhi. Marca ste prevzeli enega najtežjih vladnih resorjev, kjer z vsako potezo, z vsako zakonsko spremembo trčite ob ...