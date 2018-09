FOTO:»Nisem vedel, komu bi ustregel«

Pahorja spremlja zunanji minister Miro Cerar, ki se je v torek udeležil transatlantske večerje v organizaciji ameriškega državnega sekretarja Mika Pompea. FOTO: Bryan R. Smith/Afp

Predsednik RSse je v ponedeljek zvečer v New Yorku udeležil sprejema ameriškega predsednika, ki so ga priredili za vodje delegacij na 73. generalni skupščini Združenih narodov.V četrtek predsednik republike potuje v Washington, kjer bo potekal sprejem ob 20. obletnici delovanja ITF – organizacije za krepitev človekove varnosti, ki je bila ustanovljena za pomoč Bosni in Hercegovini pri čiščenju ozemelj, onesnaženih z minami. »Omenil sem, da bomo v petek imeli sprejem, pravzaprav konferenco ob 20. obletnici sodelovanja z ZDA pri skladu za razminiranje ITF. Povedal sem jima, da bi si želeli neko pozornost z vrha ameriške politike, zaradi česar je ta prireditev v Washingtonu,« je dejal Pahor.»Moram reči, da sta se oba prijazno odzvala, ampak ne da bi imel sedaj kakšne iluzije glede visoke udeležbe na tem sprejemu. Moram pa reči, da je zelo prijetno, če je prva dama ZDA Slovenska. Ne vem, ali je hotela ali ne malce ujeziti soproga, ampak z mano se je pogovarjala slovensko, on pa angleško in v nekem hipu nisem vedel, komu bi ustregel. Skušal sem obema,« je še pojasnil predsednik republike.V četrtek se sicer v ZDA obetajo številni pomembni dogodki. Med drugim bo sledilo zaslišanje kandidata za vrhovnega sodnika v senatu , ki je obtožen spolnega napada v 80. letih prejšnjega stoletja, ter pogovor med Trumpom in namestnikom pravosodnega ministra ZDA, ki je bil obtožen, da je lani govoril o prisluškovanju predsedniku ZDA in razmišljal o ukrepih za njegovo odstavitev.Pahor je sicer zagotovil, da ZDA ostajajo pomemben partner in zaveznik Slovenije, kljub temu pa ga skrbi, da je Washington odstopil od Pariškega podnebnega sporazuma in iranskega jedrskega dogovora. Skupaj s preostalimi svetovnimi voditelji je na splošni razpravi generalne skupščine ZN poudaril pomen multilateralizma.»Mislim, da je to sporočilo, ki so ga dali tudi drugi evropski voditelji, zlasti voditelji majhnih držav. ZDA so velika država z močno vojsko in velikim vplivom v mednarodni politiki in gospodarstvu. Slovenija ni. Nas multilateralizem varuje, daje nam mir in možnost, da kot majhna država v tem svetu razvijamo svoje potenciale,« je pojasnil Pahor.Dodal je, da Slovenija spoštuje in zagovarja mednarodni red in sodelovanje, saj v nasprotnem primeru ostane sama. »Amerika si lahko to privošči, Slovenija nekoliko težje. Našim ljudem v Sloveniji veliko govorim, da če se bodo stvari obrnile proti našim željam, bomo sposobni braniti naše interese. Vendar če lahko tej in prihodnjim generacijam zagotovimo, da bodo razvijali svoje talente v mednarodnem miru in varnosti, potem se mi vendarle zdi vredno zagovarjati bolj učinkovit mednarodni red,« pojasnjuje predsednik RS.Pahor se tudi strinja, da mednarodne ustanove potrebujejo posodobitve zavoljo večje učinkovitosti. »Če bodo stvari šle proti našim interesom, se bomo že znašli, vendar bo to terjalo ceno, ki je ne bi rad plačal in je verjetno ne bi rad nihče. Radi bi probleme reševali po mirni poti. Kot smo dosegli arbitražni sporazum po mirni poti, ga želimo tudi uveljaviti. Mi smo zdaj na varni strani. Sodišče je določilo potek meje, ki zaradi Hrvaške še ni uveljavljena,« je pojasnil ter pozval k potrpežljivosti in dialogu.V torek se je sestal s predsednikom Turčijein predsednico Generalne skupščine, v sredo pa so bili na sporedu predsednik Švice, generalni sekretar ZNter predsednik Kosova