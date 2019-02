FOTO:»Nismo stranka ene osebe«

Na kongres SAB se je zbralo približno dvesto delegatov. FOTO: Roman Šipić/Delo

Ljubljana – »Nismo muha enodnevnica, nismo stranka za en mandat, temveč je že pomembno zaznamovala politični prostor,« je na volilnem kongresu Stranke Alenke Bratušek (SAB), kjer se brez konkurence potegovala za vnovično mesto predsednice, povedalain izpostavila, da je ponosna, da je danes kljub čerem na poti stoji pred polno dvorano. »Ste dokaz, da nismo stranka ene osebe,« je povedala stara in nova predsednica pred približno dvesto zbranimi delegati v dvorani stare mestne elektrarne v Ljubljani, kjer je leta 2014 potekal tudi ustanovni kongres stranke. Stranka ima trenutno ponovno okoli 1300 članov, kar je približno toliko, kot so jih imeli že 2015.Alenka Bratušek je zbranim obljubila, da bo še naprej predsednica, ki bo vedno imela najprej v mislih državo, ljudi in naše skupne cilje, ki bodo Slovenijo naredili še boljšo. Za svoje namestnike – doslej sta bila to poslancain nekdanji kohezijski minister– pa je po svoji izvolitvi predlagala štiri podpredsednike, največ, koliko dopušča statut stranke. Vnovič je to postala Maša Kociper, poleg nje pa šeterin kohezijski ministerOd samega začetka je po besedah Alenke Bratušek stranka zavezana socialnim in liberalnim pravicam in ob tem naštela, da so zanje pomembne dostojne pokojnine, javno šolstvo, dostopno zdravstvo, pravna država in človekove pravice. »Nismo populisti, ki bi obljubljali nemogoče, a tisto, kar obljubimo, naredimo,« je izpostavila in dodal, da so trije glasovi v vladi in pet v državnem zboru je premalo, da bi sami sprejemali odločitve. Ob tem je spomnila, da so kljub koalicijskim zavezam lani ostali sami ob zahtevah, da se že v letu 2019 spremeni način izplačevanja letnega dodatka upokojencem in zviša odstotek za odmero pokojnin.Tudi podpredsednica SAB in poslanka Maša Kociper je uvodnemu nagovoru dejala, da so bili številni prepričani, da se ne bodo nikoli več uvrstili v državni zbor, a med temi, ki nikoli niso dvomili, je Alenka Bratušek: »Imamo pet izkušenih in delovnih poslancev, ki bodo naredili veliko za ljudi, za dostojne pokojnine in za ureditev slovenskega zdravstva.«Udeležence je tako kot na ustanovnem kongresu pozdravila tudi evropska poslanka iz Avstrije in koroška SlovenkaOpaziti je bilo mogoče tudi predstavnike iz partnerskih koalicijskih strank LMŠ, SD, SMC in Desus. »Prav je, da se stranke medsebojno podpiramo, sploh če smo koalicijske oziroma prijateljske stranke,« je povedala podpredsednica LMŠ, ki je ob tem poudarila, da zaradi zadnje odločitve, da LMŠ na evropskih volitvah ne bo nastopila skupaj s preostalima stranka skupne evropske liberalne družine SAB in SMC, hude krvi ne bi smelo biti, saj so na prvem mestu v Sloveniji tu zato, da delajo v dobro Slovenije. Podpredsednica SMCpa je navedla, da si želi, da njene prisotnosti ne razumejo kot le vljudnosti, ampak kot dokaz strateškega partnerstva. Napovedan skupen nastop liberalnih SAB in SMC na evropskih volitvah pa je po njenih besedah logična in prava poteza. Prepričana je, da lahko stranki z izkušnjami prepričata zadostno število volivcev, da je tako zavezništvo nujno zagotovilo za razvoj Evrope.Predsednik SDpa je že pred začetkom kongresa spomnil, da so s SAB že sodelovali, ko je bilo najtežje: »Skupaj smo sedaj, ko je pomembno lažje, naučili smo se sodelovati«. Bratuškovi in njeni stranki je zaželel vse dobro ter se ji zahvalil, ker je bila z njimi tudi v najtežjih trenutkih vodenja države, ko so preprečili, da v Slovenijo pride t. i. trojka: »Imeli smo pogum, da Slovenijo rešimo, in to pomeni, da ostane medsebojno spoštovanje.«