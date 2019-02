Minister Fakin: V javnih zavodih bomo plačevali po učinku



Minister za zdravje Samo Fakin je naštel nekaj rešitev, ki naj bi izboljšale stanje na področju osnovne zdravstvene oskrbe bolnikov. Povedal je, da bo letos specializiralo 51 novih zdravnikov družinske medicine, prihodnje leto prav tako 51, še leto pozneje pa 31. Upokojilo se jih bo po podatkih ministrstva polovico manj.



Minister meni, da bi pomagalo tudi, da bi zdravnike v javnih zavodih plačali po številu opredeljenih bolnikov. V kolektivno pogodbo bi zapisali, da kdor dela več, bo dobil večje plačilo, je napovedal. »Takšno pravilo že velja pri zasebnikih in deluje,« je dejal.

Sindikat zaposlenih v zdravstveni negi (SDZNS) opozarja, da na področju osnovne zdravstvene oskrbe niso preobremenjeni le zdravniki, ampak tudi medicinske sestre. »V SDZNS se zavedamo, da so zdravniki, ki imajo povečano število pacientov, zelo obremenjeni, toda te iste paciente obravnava tudi medicinska sestra.«Ministru za zdravje, ki je včeraj sporočil, da bi se reševanja težav na področju osnovne zdravstvene oskrbe lotili tudi s spremembo kolektivne pogodbe, ki bi za več opredeljenih bolnikov predvidevala višje plačilo zdravnikom, v SDZNS sprašujejo, ali se zaveda, da so medicinske sestre najštevilnejši profil zaposlenih v zdravstvu, in ga pozivajo, naj nanje ne pozabi.»Žal se tudi različne zdravniške organizacije zelo redko – ali pa sploh ne – spomnijo medicinskih sester kot dela tima, pa čeprav je prav medicinska sestra na primarnem nivoju oziroma v ambulanti družinske medicine razpeta med zdravnikom in bolnikom ter je najtesnejša sodelavka zdravniku v timu,« so še zapisali.Podpirajo sicer predloge za boljše vrednotenje najbolj obremenjenih zdravnikov, a hkrati opozarjajo, da nagrada sama ne bo zmanjšala njihove preobremenjenosti in izgorelosti.Podobno sporočilo je po poročanju STA prišlo tudi iz Sindikata zdravnikov družinske medicine Slovenije Praktik.um. Minister naj bi namreč na sestanku s sindikatom sam omenjal nagrajevanje obremenjenih zdravnikov kot možnost rešitve problematike, kar so zdravniki družinske medicine »z začudenjem poslušali«.Ministru so pojasnili, da bi to lahko pomenilo iniciativo za manj strokovno delo, kar je ravno nasprotno od tega, kar zahtevajo. »Nobeno plačilo ne bo zmanjšalo obremenitev družinskih zdravnikov. Še več, ministru smo predlagali, da se financiranje nad strokovno določenim normativom omeji.«Na Fakinove besede so se danes odzvali tudi v Strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov. Opozarjajo, da tako kot pri javnem zavodu tudi pri koncesionarjih (pre)več bolnikov pomeni zmanjšanje kakovosti obravnave. »Pacienti danes niso osrednji dejavnik slovenskega zdravstva, vendar morajo to nemudoma postati. Ko bodo storitve, ki jih pacienti potrebujejo, na voljo in bodo plačane, bo naše zdravstvo tako, kot si ga pacienti zaslužimo.«