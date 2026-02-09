  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Niso ubežali Trumpu, a bodo tudi zaradi njega ostali

    Lani so Američani oddali rekordno število vlog za dovoljenje za bivanje v Sloveniji.
    Ameriški predsednik Donald Trump je v domačo in svetovno politiko vnesel novo dinamiko, povečala se je že tako izrazita polarizacija v družbi, številni Američani pa so napovedali izselitev iz ZDA, a prav veliko jih te obljube ni izpolnilo. Foto Leah Millis/Reuters
    Ameriški predsednik Donald Trump je v domačo in svetovno politiko vnesel novo dinamiko, povečala se je že tako izrazita polarizacija v družbi, številni Američani pa so napovedali izselitev iz ZDA, a prav veliko jih te obljube ni izpolnilo. Foto Leah Millis/Reuters
    9. 2. 2026 | 05:00
    Čeprav je bilo po zmagi Donalda Trumpa na volitvah leta 2024 veliko medijskih poročil o napovedih Američanov, da se bodo odselili iz politično vse bolj polarizirane domovine v sosednjo Kanado ali v Evropo, so se glave vendarle ohladile in množičnih selitev ni bilo. V Sloveniji, ki ni na vrhu lestvice med Američani najbolj želenih evropskih lokacij, je bilo lani oddanih rekordno število njihovih vlog za dovoljenje za začasno bivanje.

    Po vrnitvi Trumpa v Belo hišo so poročali o radikalnem povečanju obiska na spletnih straneh podjetij, ki omogočajo storitve izseljencem ter pomagajo pri pridobivanju vizumov in dovoljenj za stalno prebivanje v Evropi. Preverili smo, kako privlačna je tem ljudem Slovenija. Od leta 2017 je za dovoljenje za začasno oziroma za trajno bivanje v Sloveniji zaprosilo skupno 2954 Američanov, lani je bil dosežen rekord v zadnjih devetih letih, za začasno ali trajno bivanje je zaprosilo skupno 422 Američanov.

    ameriški priseljenciZDASlovenijaEvropa

    Komentarji

