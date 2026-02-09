Niso ubežali Trumpu, a bodo tudi zaradi njega ostali

Čeprav je bilo po zmagi Donalda Trumpa na volitvah leta 2024 veliko medijskih poročil o napovedih Američanov, da se bodo odselili iz politično vse bolj polarizirane domovine v sosednjo Kanado ali v Evropo, so se glave vendarle ohladile in množičnih selitev ni bilo. V Sloveniji, ki ni na vrhu lestvice med Američani najbolj želenih evropskih lokacij, je bilo lani oddanih rekordno število njihovih vlog za dovoljenje za začasno bivanje.

Po vrnitvi Trumpa v Belo hišo so poročali o radikalnem povečanju obiska na spletnih straneh podjetij, ki omogočajo storitve izseljencem ter pomagajo pri pridobivanju vizumov in dovoljenj za stalno prebivanje v Evropi. Preverili smo, kako privlačna je tem ljudem Slovenija. Od leta 2017 je za dovoljenje za začasno oziroma za trajno bivanje v Sloveniji zaprosilo skupno 2954 Američanov, lani je bil dosežen rekord v zadnjih devetih letih, za začasno ali trajno bivanje je zaprosilo skupno 422 Američanov.