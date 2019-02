FOTO:Niso vsi Italijani Salviniji

Zgodovinarka Kaja Širok se ukvarja s kolektivnim spominom (in pozabo) na obmejnem območju. Leta 2012 je pri založbi ZRC SAZU izšla njena knjiga Kalejdoskop goriške preteklosti. Za delo na področju kulture in zgodovine ji je italijanski predsednik Giorgio Napolitano podelil naslov viteza italijanske zvezde. Danes direktorica Muzeja novejše zgodovine Slovenije, po rodu Solkanka, zelo kritično sprejema nedavne dogodke v Bazovici ob italijanskem državnem prazniku Dneva spomina na žrtve fojb, zaradi katerega se je odločneje oglasila tudi slovenska politika. Italijanski politični negacionizem ni nikakršna novost, odkar so leta 2004 ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.