Niste za eno stranko? Niste edini, volivci niso ideološko čisti

Interaktivni volilni kviz, ki bralcem omogoča primerjavo njihovih stališč s stališči političnih strank (odgovarjale so na enak vprašalnik), razkriva precej bolj kompleksno sliko slovenskega političnega prostora, kot jo običajno ustvarjajo predvolilna soočenja. Namesto ostrih in enoznačnih delitev pokaže, da so razlike med strankami pogosto manjše in hkrati bolj vsebinsko specifične kot se zdi na prvi pogled.

Eden ključnih uvidov rezultatov je presenetljivo visoka stopnja ujemanja med strankami pri določenih vprašanjih. Na področjih, kot so gospodarstvo, energetika ali del socialnih politik, imajo podobna stališča.

To nakazuje, da se strinjajo o tem, kaj je potrebno narediti, razlikujejo pa predvsem na področju izvedbe, kdo, kako hitro in na kakšen način bi določene ukrepe uresničil.

Takšen konsenz sicer redko pride do izraza v javni razpravi, kjer je za politične akterje verjetno nujno poudarjanje razlik, ne pa podobnosti.

Povsem drugačna slika se pokaže pri vrednostnih in ideoloških vprašanjih. Prav tu kviz razkrije najbolj izrazite razlike med strankami.

Vprašanja, povezana z migracijami, vlogo države, okoljsko politiko in širšimi družbenimi temami, politični prostor razdelijo, a ne vedno na t.i. lev in desen blok.

Volivci niso ena stranka

Morda najpomembnejši uvid kviza pa ni povezan s strankami, temveč z volivci. Rezultati namreč pogosto pokažejo razpršeno ujemanje. Posameznik se ne ujema v celoti z eno samo politično opcijo, temveč delno z različnimi strankami.

To potrjuje, da večina volivcev ne razmišlja strogo ideološko ali strankarsko, ampak oblikuje stališča po posameznih temah. V praksi to pomeni, da lahko nekdo podpira strožjo migracijsko politiko, hkrati pa tudi močnejšo vlogo države pri socialnih vprašanjih, kombinacijo, ki je strankarsko pogosto ne pokriva ena sama opcija. Ali pa se strinja, da bi država morala spodbujati tradicionalnem model družine, obenem pa ne nasprotuje pravicam istospolnih.

Naša analiza razkrije tudi razliko med politično komunikacijo in dejanskimi stališči. Stranke v javnosti pogosto nastopajo z jasnimi, včasih tudi poenostavljenimi sporočili, medtem ko kviz, ki temelji na konkretnih trditvah, razkrije bolj niansirane pozicije.

Prav ta razlika lahko pri volivcih povzroči presenečenje. Stranka, ki jo dojemajo kot ideološko oddaljeno, se lahko pri posameznih vprašanjih izkaže za precej bližjo, kot bi pričakovali. Včasih pa tudi popolnoma preseneti. »Sploh nisem vedel, ta stranka obstaja,« nam je zapisal eden izmed bralcev, ki je rešil kviz.

Več kot le igra

Volilni kviz tako ni zgolj zabavna interaktivna vsebina, temveč tudi orodje za boljše razumevanje politike. Bralcu omogoča, da lastna stališča postavi v konkreten kontekst in jih primerja z dejanskimi opredelitvami političnih akterjev.

Hkrati pa razkriva tudi širšo sliko, da slovenski politični prostor ni zgolj razdeljen, temveč tudi prepleten, z območji konsenza, ki ostajajo v ozadju, in jasnimi ideološkimi prelomi, ki pridejo v ospredje predvsem v času volitev.

Prav v tej kombinaciji podobnosti in razlik se skriva ključ za razumevanje, zakaj so volilne odločitve pogosto bolj kompleksne, kot se zdijo na prvi pogled.