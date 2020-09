FOTO:Nizke odkupne cene, alarm za odpravo napak

V sindikatu kmetov opozarjajo na kaotične razmere pri odkupu kmetijskih pridelkov. Odkupne cene, ki že tako padajo, so po njihovih navedbah v obdobju, zaznamovanem z novim koronavirusom, povprečno padle še za več kot petino, pri marsikaterem pridelku so se spustile pod raven stroškov pridelave oziroma prireje. Preverili smo, ali to drži.Agrarni ekonomist Aleš Kuhar pravi, da številke o padcu odkupnih cen, ki jih omenjajo v sindikatu, niso nujno realne, in da bo na končne izračune treba še nekaj časa počakati. Vsekakor pa so razmere zelo zaostrene, vendar je to po njegovem posledica organizacijskega modela našega ...