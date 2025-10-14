  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Nizkocenovnik Eurowings ukinil povezave z Ljubljano

    Letalska družba, ki je del skupine nemške Lufthanse, je Ljubljano že odstranila iz sistema rezervacij.
    Če v iskalnik letov na portalu Eurowingsa vpišeš Ljubljana, rezultatov ni več. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    Če v iskalnik letov na portalu Eurowingsa vpišeš Ljubljana, rezultatov ni več. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    R. I.
    14. 10. 2025 | 19:21
    14. 10. 2025 | 19:21
    1:51
    Nizkocenovni prevoznik Eurowings, ki je del skupine nemške Lufthanse, je po le eni sezoni ukinil letalsko povezavo med Düsseldorfom in Ljubljano, navaja portal Ex-Yu aviation news. Če v iskalnik letov na portalu te družbe vpišeš Ljubljana, rezultatov ni več.

    Eurowings bi Ljubljano povezal z Berlinom in Düsseldorfom

    Kot navaja portal, je letalska družba aprila začela lete v slovensko prestolnico, načrtov za obnovitev te povezave v letu 2026 pa naj ne bi imela. Ljubljano je že odstranila iz sistema rezervacij. Prevoznik je prej pridobil sredstva za to povezavo v okviru slovenskega vladnega programa subvencij, namenjenega privabljanju novih letalskih družb v državo. Ker pa Eurowings ni izpolnil zahtevanih pogojev, določenih v razpisnem postopku, ne bo prejel nobenih izplačil, še navaja portal.

    Eurowings je za to poletje prav tako načrtoval uvedbo letov med Berlinom in Ljubljano, vendar ta storitev nikoli ni zaživela in vozovnice niso bile naprodaj. Letalska družba je nakazala, da bi lahko lete iz Berlina uvedli pozneje, odvisno od uspešnosti povezave z Düsseldorfom.

    Čeprav podatki za celotno sezono še niso na voljo, je hčerinsko podjetje Lufthanse med aprilom in junijem na povezavi Düsseldorf–Ljubljana prepeljalo 6.701 potnika, pri čemer je bila v tem obdobju povprečna zasedenost potniške kabine 61,6 odstotka, še navaja Ex-Yu aviation news.

    Zdravnica

    Umrla je Milena Špela Kristan

    Zdravnica in gornica je v Himalaji zgradila ambulanto.
    13. 10. 2025 | 16:59
    Šport in duševno zdravje

    Mbappe razume Pogačarja, mama v skrbeh: To me žalosti in skrbi

    Mama Kyliana Mbappeja je spregovorila o stiskah, ki jih doživlja zvezdnik Real Madrida. Vozil se je s peugeotom 206, samo da bi videl, kako je biti normalen.
    Peter Zalokar 14. 10. 2025 | 06:00
    Tema dneva

    Krka, Rusija in potencialna zaplemba premoženja

    Farmacevtska podjetja bodo morala v bilancah na novo ovrednotiti svoje pozicije v Rusiji.
    Janez Tomažič 12. 10. 2025 | 17:30
    Kalimnos

    Grški otok, ki se jeseni spremeni v Slovenijo

    Na stotine plezalnih smeri z znamenitimi kapniki in številne plaže, kjer se lahko potopiš v zelenomodro morje.
    Maja Grgič 14. 10. 2025 | 11:05
    LjubljanaLetalski prevoznikiletalske družbe

