Nizkocenovnik Eurowings ukinil povezave z Ljubljano

Nizkocenovni prevoznik Eurowings, ki je del skupine nemške Lufthanse, je po le eni sezoni ukinil letalsko povezavo med Düsseldorfom in Ljubljano, navaja portal Ex-Yu aviation news. Če v iskalnik letov na portalu te družbe vpišeš Ljubljana, rezultatov ni več.

Kot navaja portal, je letalska družba aprila začela lete v slovensko prestolnico, načrtov za obnovitev te povezave v letu 2026 pa naj ne bi imela. Ljubljano je že odstranila iz sistema rezervacij. Prevoznik je prej pridobil sredstva za to povezavo v okviru slovenskega vladnega programa subvencij, namenjenega privabljanju novih letalskih družb v državo. Ker pa Eurowings ni izpolnil zahtevanih pogojev, določenih v razpisnem postopku, ne bo prejel nobenih izplačil, še navaja portal.

Eurowings je za to poletje prav tako načrtoval uvedbo letov med Berlinom in Ljubljano, vendar ta storitev nikoli ni zaživela in vozovnice niso bile naprodaj. Letalska družba je nakazala, da bi lahko lete iz Berlina uvedli pozneje, odvisno od uspešnosti povezave z Düsseldorfom.

Čeprav podatki za celotno sezono še niso na voljo, je hčerinsko podjetje Lufthanse med aprilom in junijem na povezavi Düsseldorf–Ljubljana prepeljalo 6.701 potnika, pri čemer je bila v tem obdobju povprečna zasedenost potniške kabine 61,6 odstotka, še navaja Ex-Yu aviation news.