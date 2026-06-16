Nizozemka zatavala v osrčju Julijskih Alp

Danes ob 11. uri je bila policija obveščena o pogrešani 66-letni Nizozemki, ki je bila del skupine pohodnikov na poti s Črne prsti proti Domu na Komni. Po nekaj minutah je bila pogrešana najdena poškodovana na območju Črne prsti, v bližini Matajurskega vrha, na območju Tolmina.

Planinka je pred nesrečo hodila v skupini šestih pohodnikov, ki so pot s koče na Črni prsti nadaljevali proti Domu na Komni. Hodili so v razmikih, kasneje pa ugotovili, da ene od pohodnic ni med njimi. Kmalu po začetku iskanja so najprej naleteli na njeno pohodniško palico in nato pod prepadno steno zagledali še njo. Nemudoma so poklicali pomoč, saj do nje zaradi zahtevnega strmega terena niso mogli.

Na kraju so posredovali reševalci Gorske reševalne službe Tolmin, nato pa še dežurna ekipa za reševanje v gorah GRS z Brnika, v kateri je sodeloval tudi policist gorske policijske enote. Poškodovano planinko so na kraju oskrbeli in jo z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Policija bo o vseh ugotovitvah s pisnim poročilom seznanila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.