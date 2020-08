FOTO:Njihovo delo je nikoli dokončana zgodba

Planinska sezona je na vrhuncu, v gorah je te dni ogromno ljudi, posledično so pogostejši tudi nesreče in poročila o tem, kje so nazadnje posredovali gorski reševalci. A ko govorimo o varnosti v gorah, niso pomembni le oni. Da je več kot 10.000 kilometrov planinskih poti pri nas urejenih in nesreč zato manj, kot bi jih bilo sicer, namreč skrbijo drugi »planinski strici in tete iz ozadja« – markacisti. Veliko ljudi meni, da je njihovo delo omejeno zgolj na risanje markacij, vendar je to daleč od resnice.V Sloveniji je registriranih okrog 800 markacistov, tečaj lahko opravi vsak član Planinske zveze Slovenije (PZS), starejši od ...