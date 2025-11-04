Sportina gre v stečaj: konec modnega imperija v Sloveniji

Neuradno smo izvedeli, da bo sodišče Sportini predvidoma razglasilo stečaj že ta ali prihodnji teden. Prisilna poravnava, v kateri je še okoli 40 zaposlenih, ni bila uspešna, police v trgovinah so skoraj prazne, preostalo premoženje pa bo prodano v stečajni masi.

Sportina ni osamljen primer – številni evropski in slovenski modni trgovci se soočajo z zaprtji trgovin, finančnimi težavami in stečaji. V članku razkrivamo: kateri so najnovejši slovenski stečaji, katere mednarodne modne blagovne znamke so se poslovile ali prestrukturirale in kdo bi lahko nadomestil Sportino na slovenskem trgu premium blagovnih znamk.