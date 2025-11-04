  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Sportina gre v stečaj: konec modnega imperija v Sloveniji

    Prezadolženo podjetje je še eno v vrsti evropskih trgovcev s tekstilom, ki so zapadli v težave.
    Po naših informacijah bo praznino na trgu, ki jo je zapustila Sportina – predvsem v segmentu premium modnih blagovnih znamk – zapolnil nov igralec, Fashion &amp; Friends. FOTO: Shutterstock
    Po naših informacijah bo praznino na trgu, ki jo je zapustila Sportina – predvsem v segmentu premium modnih blagovnih znamk – zapolnil nov igralec, Fashion & Friends. FOTO: Shutterstock
    Pija Kapitanovič
    Nejc Gole
    4. 11. 2025 | 11:00
    4. 11. 2025 | 11:51
    9:38
    Neuradno smo izvedeli, da bo sodišče Sportini predvidoma razglasilo stečaj že ta ali prihodnji teden. Prisilna poravnava, v kateri je še okoli 40 zaposlenih, ni bila uspešna, police v trgovinah so skoraj prazne, preostalo premoženje pa bo prodano v stečajni masi.

    Sportina ni osamljen primer – številni evropski in slovenski modni trgovci se soočajo z zaprtji trgovin, finančnimi težavami in stečaji. V članku razkrivamo: kateri so najnovejši slovenski stečaji, katere mednarodne modne blagovne znamke so se poslovile ali prestrukturirale in kdo bi lahko nadomestil Sportino na slovenskem trgu premium blagovnih znamk.

