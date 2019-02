NLB je po umiku za seboj pustila le bankomate

Sofinancirajo, da lahko dvigujejo svoj denar Na Solčavskem, ki ga na leto obišče okoli 150.000 ljudi, je NLB že pred leti zaradi nerentabilnosti želela odpeljati bankomat. Občina Solčava od takrat sofinancira stroške zanj (letos 3500 evrov), saj bi domačini iz centra Solčave imeli do prve poslovalnice NLB na Ljubnem 20 kilometrov dolgo pot, okoliški kmetje pa kar 35 kilometrov. »Si predstavljate, da bi turistu rekli, naj se pelje tako daleč samo zato, da bo na bankomatu dvignil sto evrov?« so ogorčeni na občini Solčava.

Nezadovoljstvo se stopnjuje

V Moravčah nobena od enajstih bank noče imeti svoje poslovalnice. FOTO: Leon Vidic/Delo



Obisk banke ni poceni

Črna na Koroškem – Iz Črne v Mežico, iz Ormoža v Ljutomer, iz Rakeka v Cerknico, iz Borovnice na Vrhniko, da ne naštevamo še deset drugih slovenskih krajev, v katerih morajo komitenti NLB po novem dlje potovati do prvega bančnega okenca, ker so jim konec lanskega leta v domačem kraju zaprli poslovalnice. V NLB pravijo, da so zaradi te odločitve izgubili le odstotek strank in da jim ni povzročila dodatnih stroškov.»Naše izkušnje kažejo, da se stranke zelo hitro prilagodijo na tovrstne spremembe, saj jih vedno seznanimo in naučimo uporabljati sodobne tržne poti,« pravijo v NLB. A informacije s terena njihovih navedb ne potrjujejo. V občini Borovnica najbolj negodujejo starejši občani. »Do najbližje poslovalnice na Vrhniki imajo deset kilometrov, povezave z javnim prevozom pa so slabe,« pravi župan, ki je upravo Pošte Slovenije prosil zasestanek o tem, kakšne so možnosti, da bi na pošti v Borovnici obseg poslovanja povečala Nova kreditna banka Maribor.V Črni na Koroškem so to že storili, a dokončne določitve NKBM še nimajo. Županjaza prihod v občino nagovarja tudi Delavsko hranilnico, ki bi bila ljudem na razpolago dvakrat morda trikrat na teden, a tudi od tam dokončne odločitve še ni.Na 50-kilometrski razdalji od Domžal do Zagorja je brez neposrednega stika z banko prav tako ostalo veliko starejših občanov. »V času od zaprtja NLB v Moravčah smo dvakrat opravili poizvedbo, ali bi bila katera od enajstih bank v Sloveniji pripravljena odpreti manjšo poslovalnico v Moravčah. Vsi odgovori so bili negativni. Nobena banka v Sloveniji ni več pripravljena odpreti svoje poslovalnice v manjšem kraju, ker tej panogi vlada neoliberalni pristop. Naši občani so od zdaj prisiljeni bančne storitve opravljati v Domžalah ali Viru, saj v občini ni več nobene banke, pošta pa ima deljeni skrajšani delovni čas. O nezadovoljstvu občank in občanov Moravč glede vsega tega ni treba izgubljati besed,« pravi županNLB je bila edina banka tudi v kraju Rakek. »Z NLB se nam je uspelo dogovoriti, da bo na isti lokaciji ohranila bankomat. Za ta namen smo jim zagotovili prostor, ki bo predvidoma v dveh tednih pripravljen za uporabo. NLB je svoje komitente napotila v štiri kilometre oddaljeno Cerknico, kjer imata bančne poslovalnice tudi SKB in DBS. Trudimo se, da bi prepričali katero od komercialnih bank, naj odpre poslovalnico na Rakeku,« so sporočili z občine Cerknica.Zapiranje poslovalnic NLB je del dodatnih zavez, ki jih je morala slovenska vlada dati evropski komisiji zaradi nedovoljene državne pomoči NLB oziroma neprodaje banke do izteka leta 2017. V dodatnih pogajanjih se je država strinjala z zaprtjem 15 poslovalnic banke (zavez pri bankomatih ni bilo) in odprodajo zavarovalnice NLB Vita do leta 2018.V NLB niso odgovorili na vprašanje, koliko komitentov je prizadela odločitev o zaprtju poslovalnic. Neuradno naj bi najmanjše med njimi imele le dva tisoč komitentov, največje pa do pet tisoč. V banki poudarjajo le, da zaradi prenosa poslovanja stranke niso imele dodatnega dela ali stroškov: »Prav tako se zaradi prenosa niso spremenile njihove veljavne pogodbe ali storitve, enake so ostale tudi številke njihovih računov in plačilnih kartic.«A dodatni stroški vendarle nastajajo. Upokojena komitentka iz Podpece, kraja na nadmorski višini tisoč metrov nad morjem, je od centra Črne, kjer je avtobusna postaja, oddaljena 5,7 kilometra. Ker ni voznica, mora za vožnjo v dolino in nazaj domov vedno nekoga prositi in mu za gorivo primakniti kakšen evro. Avtobusna vožnja iz Črne do osem kilometrov oddaljene Mežice in nazaj jo stane 5,40 evra. Obisk bančnega okenca, na katerega je navajena že vse življenje, je tudi časovni podvig, saj zanj porabi skoraj vse dopoldne.Kraji, kjer je NLB zaprla poslovalnice so: Videm - Dobrepolje, Borovnica, Rakek, Ormož, Dobova, Sežana, Žužemberk, Gornji Petrovci, Križevci pri Ljutomeru, Gorenje, Črna na Koroškem, Jarše, Moravče in Ig.