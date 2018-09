NLB pred privatizacijo Triglavu prodala delež v Skupni

Janez TomažičZavarovalnica Triglav je od NLB kupila 28,1-odstotni delež v pokojninski zavarovalnici Skupna pokojninska družba, so sporočili na spletnih straneh ljubljanske borze. Cene transakcije ne razkrivajo, po koncu pa bo Zavarovalnica Triglav 100-odstotna lastnica Skupne. Kot smo poročali gre NLB v postopek privatizacije. »Na slovenskem trgu prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj je konec leta 2017 delovalo devet ponudnikov, med njimi je imela Zavarovalnica Triglav, matična družba Skupine Triglav, 14-odstotni tržni delež glede na zbrana sredstva, Skupna pokojninska družba pa 20-odstotnega,« so sporočili iz Zavarovalnice Triglav. Skupaj to pomeni 34 odstotni tržni delež.Triglav ima pri pokojninskih zavarovanjih tudi regionalne ambicije, aprila so pridobili 75 odstotkov vseh delnic družbe Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuče društvo. Ta upravlja 70 milijonov evrov sredstev.