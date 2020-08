Nobena članica Unije naj ne bi ostala brez cepiva

1,5

milijona odmerkov cepiva proti koronavirusu je za dvakrat toliko prebivalcev, kot jih ima Slovenija, naročila Hrvaška



Največji posel sklenile ZDA

Dr. Roman Jerala, vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu, je rusko odobritev cepiva označil za prenagljeno. Foto: Blaz Samec

Ljubljana – Medtem ko od uradnih institucij pri nas še ni mogoče izvedeti, koliko odmerkov cepiva proti novemu koronavirusu bo okvirno naročila Slovenija, naj bi države po svetu že rezervirale 5,7 milijarde odmerkov. Tačas laboratoriji in farmacevtske družbe tekmujejo, kdo bo prvi razvil cepivo in sklenil večmilijardni posel.Dogovor o distribuciji cepiva je pred tremi tedni že sklenila Hrvaška. Za dvakrat toliko prebivalcev, kot jih ima Slovenija, je naročila 1,5 milijona odmerkov. Slovenija stavi na skupno nabavo cepiva držav članic EU s pogajalko Evropsko komisijo na čelu. Kot pravijo na ministrstvu za zdravje, je ena od pomembnih zavez v skupnih aktivnostih, da nobena od članic EU ne vodi ločenih pogajanj s proizvajalci cepiv, saj bi s tem oslabili pogajalski položaj komisije. »To velja za vse članice EU,« dodajajo.Že sredi junija so Nemčija, Francija, Italija in Nizozemska podpisale prvi dogovor s švedsko-britansko farmacevtsko skupino AstraZeneca za več kot 300 milijonov odmerkov obetavnega cepiva. Komisija je tako imenovano prvo vnaprejšnjo zavezo za nakup 300 oziroma 400 milijonov odmerkov z AstraZeneco sklenila pred nekaj dnevi. Še za 300 milijonov odmerkov se komisija dogovarja s francosko-britansko navezo Sanofi/GSK. Za odmerek naj bi AstraZeneca zaračunala dobre štiri evre, 400 milijonov odmerkov cepiva, ki ga testirajo na 50.000 prostovoljcih, naj bi bilo na voljo že letos.Razvijalci cepiv po vsem svetu in njihovi partnerji, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AztraZeneca, Novavax, Pfizer/BioNTech, Sanofi/GSK, Merck Sharp in Dohme, so že prejeli več sto milijonov evrov za razvoj cepiva. Po poročanju medijev naj bi samo ZDA sedmim farmacevtskim družbam oziroma laboratorijem zagotovile okrog osem milijard evrov in s petimi podpisale pogodbe za 700 milijonov odmerkov. Največji posamični posel za novo cepivo doslej, za 1,8 milijarde evrov, je sklenila vlada ZDA z navezo Sanofi/GSK.Ameriška Moderna napoveduje, da bo konec leta imela na voljo najmanj pol milijarde odmerkov po največ 31 evrov za odmerek. Ameriško-nemška naveza Pfizer/BioNTech izvaja teste na 30.000 prostovoljcih od Nemčije do ZDA in južne Amerike, do konca leta obljublja sto milijonov odmerkov po 17 evrov. Tudi kitajski Sinovac, ki svoje cepivo že testira v tretji fazi v Braziliji, napoveduje do konca leta sto milijonov odmerkov, pri čemer cene ne izda.Britanci se zaradi brexita pogajajo ločeno za 250 milijonov odmerkov štirih razvijalcev. Japonska računa na 490 milijonov odmerkov treh dobaviteljev. Brazilija je sto milijonov odmerkov naročila pri AstraZeneci, s Kitajci pa se dogovarja za proizvodnjo 120 milijonov odmerkov. Da so dobili prednaročilo dvajsetih držav za milijardo odmerkov Sputnika V in da bodo s tujimi partnerji lahko proizvedli 500 milijonov odmerkov na leto v petih državah, se že hvali tudi Rusija, ki je sicer prva odobrila cepivo proti koronavirusu, a brez opravljene tretje faze testiranj. Kot je za Delo tedaj dejal, vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu, je »prenagljeno« rusko odobritev cepiva, ki so ga preizkusili na nekaj deset ljudeh, mogoče primerjati s kitajsko privolitvijo uporabe cepiva na vojakih. Če naj bo cepivo varno, pravi, ga je treba testirati vsaj na deset tisoč ljudeh.