FOTO:Nobenega od velikih problemov človeštva ni mogoče rešiti brez kakovostnega novinarstva

Avtorji poročila, ki so ga ob mednarodnem dnevu medijev, 3. maju, objavili pri Svetu Evrope in se nanaša na lansko leto, izražajo zaskrbljenost zaradi vse več nasilja in ustrahovanja novinarjev. Pri tem so spomnili na vsaj dva umora novinarjev, ki sta raziskovala korupcijo in organiziran kriminal.



Poleg tega je vzrok za zaskrbljenost vse več besednih napadov in restriktivna zakonodaja, ki jo v nekaterih državah opažajo nevladne organizacije. Tako v medijih kot na spletnih straneh se po opozorilu iz poročila širijo napačne informacije, ugotavljajo pa tudi škodljiv učinek, ki ga ima digitalna revolucija na finančne zmožnosti za kakovostno in raziskovalno novinarstvo.

Mednarodni dan svobode medijev je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila leta 1993. FOTO: Dinuka Liyanawatte/Reuters

Države članice morajo povečati svoja prizadevanja za razvoj jasne zakonodaje na področju odgovornosti internetnih posrednikov, kar zadeva svobodo izražanja. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Dan je namenjen ovrednotenju medijske svobode po svetu in ozaveščanju o pomenu neodvisnosti medijev. FOTO: Henry Romero/Reuters

V Društvu novinarjev Slovenije so ob današnjem mednarodnem dnevu svobode medijev pozvali politiko, medijske lastnike in tudi javnost k spoštovanju in zaščiti novinarstva, ki se sooča z neprecedenčnimi razmerami in pritiski. Iz Združenja novinarjev in publicistov pa je prišel poziv k iskanju rešitev, ki bi omejile pritisk politike na javne medije.Letošnji dan svobode medijev so v Društvu novinarjev Slovenije (DNS) pospremili z videom, v katerem so besedo prepustili novinarkam in novinarjem STA, Večera, Dnevnika, Dela, Mladine, Reporterja, Televizije Slovenija, Vala 202, Pop TV, Kanala A, 24ur.com in BK TV. Vsi izpričujejo pritiske, ki so jim izpostavljeni pri svojem delu.»Novinarje neprestano blatijo številni politiki, strankarski mediji vodijo medijske kampanje z namenom diskreditacije novinarjev, nanje se z vsemi sredstvi spravljajo župani, v družbenih medijih pa se nizajo pozivi k nasilju, linču novinarjev, kar se je lani uresničilo v fizičnih obračunih s televizijskima ekipama,« so opozorili v DNS.Ob tem so poudarili, da se novinarske vsebine od vseh drugih dostopnih vsebin razlikujejo po uredniški presoji, spoštovanju profesionalnih načel, dolgoletnih izkušnjah in znanju njenih ustvarjalcev: »To je dodana vrednost, zaradi katere je novinarski poklic ključen za nadzor in delovanje vsake uspešne demokracije in je tudi razlog, zaradi katerega bi se morala celotna družba zamisliti nad usodo novinarstva.«V DNS so tudi spomnili, da je v nedavnem primeru Madžarske prišlo celo do poskusa čezmejnih pritiskov na uredniške odločitve slovenskih medijev. Pred dobrim tednom dni pa je na pozornost javnosti naletelo sporočilo članov odbora Združenja novinarjev in publicistov (ZNP) pri tedniku Reporter. V njem so SDS in njenemu predsedniku Janezu Janši očitali politične pritiske na tednik.Kot so zapisali v Reporterjevem odboru ZNP, se lahko vsak politik ali stranka odzoveta na poročanje medija, če menita, da določene vsebine ne ustrezajo resnici ali njihovim nazorom: »To je legitimno. Z vidika svobode tiska in novinarske neodvisnosti pa je povsem nesprejemljivo, če skušajo politiki in strankarske organizacije s svojimi javnimi pozivi kupcem poslovno škoditi posameznemu časniku.«V upravnem odboru ZNP pa so opozorili na ključni pomen medijev in novinarjev za razvoj demokratične in pluralne družbe. »Medijske hiše in še posebej javni servisi morajo zagotoviti enakopravno in pošteno predstavitev perečih in aktualnih tem zato, da se gledalci in bralci seznanijo z vsemi spektri družbe,« so poudarili. Vsakršno medijsko navijanje za to ali drugo politično opcijo po njihovih navedbah pomeni, da javnosti preprečimo seznanitev s posameznimi politikami in idejami ter ji tako onemogočamo izbiro: »Pri nas pluralizem medijev imamo, nimamo pa vsaj približne uravnoteženosti medijev. Tako bralci in gledalci večinoma prejemajo enostranske informacije oz. informacije, ki so naklonjene zgolj enemu, levem polu politike.«V ZNP pa vidijo težavo tudi v tem, da javne medije še vedno v veliki meri tako ali drugače oblikuje politika, zato bi bilo po njihovem mnenju nujno treba najti rešitve, ki bi oslabile politični vpliv na medije. »Rešitve za to zagotovo obstajajo, le poiskati bi jih morali,« so zapisali in ob spomnili na odgovornost ministrstva za kulturo, da podpre neodvisne medije s kakovostnimi vsebinami.Na kulturnem ministrstvu so sicer ob dnevu svobode medijev ocenili, da se Slovenija že dalj časa sooča s težavami pri doseganju družbenega dogovora o tem, kakšni so nujni pogoji za ustrezen razvoj medijev, katere medijske projekte je treba podpirati z javnimi podpornimi shemami in na kakšen način, ter katere so nujne pravice in omejitve pri izvajanju medijske dejavnosti.»V razmerah majhnega nacionalnega trga, na katerem potekajo intenzivni procesi koncentracije lastništva in ga obenem zaznamuje vpetost v digitalno ekonomijo, ki jo obvladujejo globalni tehnološki velikani, so ključni problemi dolgoročna vzdržnost poslovanja in možnosti za razvoj slovenskih medijev in novinarstva,« so opozorili.Poleg tega so na ministrstvu poudarili še potrebo po zagotovitvi mehanizmov za transparentnost medijskega lastništva in preprečevanje škodljivih vplivov koncentracije ter monopolizacije medijskih, oglaševalskih in elektronsko-komunikacijskih trgov.Mednarodni dan svobode medijev je generalna skupščina Združenih narodov razglasila leta 1993. Dan je namenjen ovrednotenju medijske svobode po svetu in ozaveščanju o pomenu neodvisnosti medijev ter tudi spominu na novinarje, ki so med opravljanjem dela izgubili življenje.Novinarji brez meja ob mednarodnem dnevu svobode medijev, 3. maju, opozarjajo, da v svetu manj kot deset odstotkov prebivalstva živi v državah, kjer imajo novinarji ugodno okolje in lahko opravljajo svoje delo svobodno in neodvisno. Nobenega od velikih problemov človeštva po njihovem opozorilu ni mogoče rešiti brez kakovostnega novinarstva. Le devet odstotkov človeštva živi v državah, kjer je svoboda medijev po navedbah organizacije Novinarji brez meja na dobri ali zadovoljivi ravni. Na Zemljevidu medijske svobode v svetu so jih pobarvali belo ali rumeno.Po drugi strani 74 odstotkov svetovnega prebivalstva živi v državah, kjer je svoboda medijev v težkem ali zelo resnem položaju in je svoboda obveščanja zelo zatirana. To ni le na Kitajskem, v Rusiji in Savdski Arabiji, ampak tudi v Mehiki in Indiji. Na zemljevidu so jih pobarvali črno ali rdeče. Če skupaj z njimi upoštevamo še države, kjer je svoboda obveščanja problematična in so jih na zemljevidu pobarvali oranžno, se odstotek poveča na 91, so zapisali.Nobenega od velikih problemov človeštva, pa naj bo globalno segrevanje, korupcija ali spolna neenakost, ni mogoče rešiti brez informiranja, ki je svobodno, neodvisno in zanesljivo, z drugimi besedami - brez kakovostnega novinarstva, je opozoril generalni sekretar organizacije. Takšne razmere so po njegovi oceni zelo zaskrbljujoče za novinarje in še zlasti za vse tiste, ki so pri pravici do dostopa do informacij prikrajšani.Omenjene številke temeljijo na statistiki Svetovne banke in letnem indeksu medijske svobode organizacije Novinarji brez meja, ki so ga objavili 18. aprila. Zemljevid medijske svobode v svetu tako izraža čedalje manj optimistično sliko, saj se je medijska svoboda v svetu v zadnjih petih letih poslabšala za 11 odstotkov, so zapisali Novinarji brez meja.Vzrok za poslabšanje pa je deloma povezan tudi z demografijo v nekaterih državah, ki so na indeksu medijske svobode najnižje. Indija in Kitajska imata namreč skupaj 2,7 milijarde prebivalstva, Norveška, ki je na indeksu na prvem mestu, pa 5,2 milijona.Vendar pa so tudi v nekaterih državah z veliko prebivalstva ugotovili znaten napredek, tako denimo v Etiopiji, ki ima 100 milijonov prebivalcev. Na indeksu se je povzpela za 40 mest na 110. mesto. Slovenija se je na indeksu sicer uvrstila na 34. mesto.