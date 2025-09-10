Noč je bila mirna, Arso opozorilo zaradi hudih nalivov spremenil v oranžno

Agencija RS za okolje (Arso) je včeraj izdala rdeče opozorilo za jugozahodno Slovenijo zaradi pričakovanih močnih in dolgotrajnih krajevnih nalivov. Opozorilo je zdaj spremenila v oranžno.

Do večera se je nevihtno vreme večinoma zadrževalo nad Severnim Jadranom in obšlo Slovenijo, močna nevihta je po 20. uri dosegla območje Poreča. Do 22. ure je največ dežja, skoraj 60 milimetrov, padlo v Vodnjanu, 46 milimetrov pa so izmerili v Peroju.

Klub napovedim, da bo na slovenski obali že noč burna, je minila mirno, a vremensko opozorilo ostaja. Kot je za Radio Slovenija povedal dežurni vremenoslovec Luka Ravnik, se bodo po jutranjem posvetu odločili o nadaljnjih korakih. »Vendar moramo biti še vedno pripravljeni, saj sam proces in ciklonsko območje ter nestanovitnost ozračja še lahko prinesejo krajevna neurja oziroma nalive.«

Kot je za STA povedal poveljnik piranske civilne zaščite Robert Zirnstein, je za njimi mirna noč. »Dežurne ekipe so bile v službi, a ponoči nismo imeli nobenih intervencij,« je dejal. Kljub trenutnemu mirnemu vremenu so v pripravljenosti. »Držimo se napovedi Arsa in gledamo naprej ob trenutnem rdečem alarmu,« je povzel. Okoli 9. ure pričakujejo močnejši dež, ki bi se lahko nadaljeval do popoldneva, je še dejal Zirnstein.

Tudi poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko Samo Kosmač je za STA povedal, da čez noč niso imeli nobenih težav, ker je padla majhna količina dežja. Šele proti jutru se je deževje okrepilo, tako da bodo videli čez dan, če bodo potrebne kakšne intervencije.

Padavine naj bi se po napovedi Arsa obnavljale na širšem območju Primorske in se nato v pasovih širile v notranjost Slovenije. Do večera naj bi se to dogajanje vendarle umirilo. Nevihte z dolgotrajnimi nalivi bodo po napovedih predvsem v slovenski Istri in na Vipavskem. Zelo verjetno je poplavljanje padavinske vode na več območjih ter poplavljanje hudourniških vodotokov in manjših rek.

Močni nalivi, ki bodo vztrajali nad istim območjem, lahko povzročijo zelo hiter porast hudourniških vodotokov in manjših rek, je včeraj napovedal hidrolog Andrej Golob. Generalni direktor Leon Behin je napovedal, da bo poveljnik civilne zaščite izdal ukrepe za pripravljenost za štabe na obalnem, goriškem, postojnskem in ljubljanskem območju.

Hidrološka napoved FOTO: Arso

V četrtek dopoldne bo spet možnost za krajevne plohe in nevihte. Ciklonsko območje torej še lahko prinese vremenske težave. Bodo pa na Agenciji RS za okolje (Arso) po Ravnikovih besedah po jutranjih izračunih znova presojali, ali pustijo rdeče opozorilo ali ga kaj znižajo, a je treba biti še vedno pripravljen.