Nočejo sosežiga, minister jih je razočaral

Simon Zajc, minister za okolje in prostor

Simon Zajc, minister za okolje in prostor: »Vlada uredbe ne more zadržati, ker za to ni pravne podlage. Pri uredbi gre za prenos evropske direktive. Če je pri tem prišlo do kakšnih lobističnih stikov, se je treba vprašati, kaj se dogaja na ravni Evropske unije. Če bo prihodnja vlada uredbo spremenila, bo vaš drugi predlog upoštevan. Vem, da s tem niste zadovoljni, a živimo v pravni državi in moramo upoštevati pravni red.«

Urša Menih Dokl, Šaleško eko gibanje

Urša Menih Dokl, Šaleško eko gibanje: »Razočarani smo nad ministrom, ki je odgovornost preložil na Evropsko unijo. To je čisto zavajanje, saj bi lahko naša država pogoje zaostrila. Tako pa smo državljani razdeljeni na tiste, ki bivajo v zdravem okolju, tiste v okolju z nižjimi izpusti (sežigalnice) in tiste v okolju z višjimi vrednostmi strupenih izpustov (sosežigalnice). Zdaj čakamo na zagovornika načela enakosti in varuha človekovih pravic.«

Ljubljana – Šaleško eko gibanje je ministrupredalo zahtevo za zadržanje izvajanja uredbe o sežigalnicah in napravah za sosežig odpadkov, saj da ta med drugim ni v skladu z ustavo. Opozarjajo, da sosežigalnicam omogoča višje vrednosti izpustov kot sežigalnicam, dodajajo, da »obstaja upravičen dvom, sum, da je sporna uredba lobističen akt«.V gibanju želijo s tem ustaviti načrtovan sosežig v Termoelektrarni Šoštanj (Teš). V Tešu so sicer že večkrat povedali, da o sosežigu ni še nič odločenega in da je vse odvisno od študije presoje vplivov na okolje.Šaleško eko gibanje v zvezi s sporno uredbo, ki je v uporabi od februarja 2016, opozarja prav na možnost višjih izpustov: »Že odklon, da se v nekem okolju dopušča, da so emisije strupenih snovi večje kot drugje, pomeni kršitev ustavne pravice do zdravega okolja in pravice do enake obravnave pred zakonom oziroma pravice do enakopravnosti. Mejne vrednosti nekaterih izpustov nevarnih snovi so za sosežig tudi do 500 odstotkov višje kot pri sežigu.«Posebej so opozorili na člen v uredbi, ki določa najdaljši dovoljeni čas preseganja mejnih vrednosti pri nenamernih izpustih: »Iz te določbe so nenamerni izpusti v bistvu zakonsko legalizirani, za preseganje časov nenevarnih izpustov pa ni predpisana nobena sankcija. Nenamerni izpusti torej v resnici sploh niso omejeni.«V Tešu so že nekajkrat pojasnili, da dosedanje analize kažejo, da bo sosežig SRF – gre za gorivo iz nenevarnih odpadkov – znižal emisije ogljikovega dioksida, vse druge emisije pa naj bi bile znotraj dovoljenih parametrov. Na leto bi lahko v Tešu skupaj sežgali 160.000 ton nenevarnih odpadkov. Medtem ko občane, zbrane v Eko gibanju, skrbi, da bo sosežig le začetek in podlaga za sežigalnico, v Tešu trdijo, da je možnost le sosežig, ki se ga bodo lotili zgolj, če bodo to dopuščali rezultati vplivov na okolje.Eko gibanje od vlade zahteva tudi odpravo uredbe in pripravo nove, »pri čemer naj vključi tudi medicinsko stroko, ki je bila doslej izključena«. Zahtevo z vsemi obrazložitvami so predali še zagovorniku načela enakosti in varuhu človekovih pravic, obema so predlagali, da sprožita ustavno presojo sporne uredbe.Minister za okolje in prostor Simon Zajc je dejal, da je pri uredbi šlo za prenos evropske direktive. Dodal je, da vlada lahko spremeni predpis ministra, ne pa same uredbe, ki jo sprejme vlada: »V tem trenutku torej ni nobene pravne podlage, da bi vlada uredbo umaknila.« Ker vlada opravlja le tekoče posle, po ministrovih navedbah v tem trenutku vlada uredbe ne more spreminjati.Gibanje je v Šaleški dolini zbralo okoli 3000 podpisov podpore, pomagajo jim v ekološkem gibanju iz Anhovega, kjer so jih zbrali 7000. Kot so včeraj sporočili iz velenjske občine, so si z Eko gibanjem edini, »da dodatnega onesnaževanja oziroma negativnega vpliva na naše okolje ne bomo dovolili.Podžupan in predstavniki gibanja so se na sestanku strinjali, da je Šaleška dolina v preteklosti žrtvovala že zelo veliko za energetsko preskrbo Slovenije. Sestanek so končali s sklepom, da bomo zahtevali jasne odgovore, si pomagali tudi pri izmenjavi podatkov in storili vse, da dodatnega onesnaževanja okolja ne bo.«Možnost sodelovanja imajo vsi. V Tešu so namreč dali pobudo za uvodni sestanek za ustanovitev skupine za monitoring ​oziroma skupine civilnega nadzora. Na sestanku prihodnji teden bodo med drugim predstavniki občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Kot so sporočili iz Teša, so povabljeni predstavniki Civilne iniciative Šoštanj in Šaleškega eko gibanja povabilo zavrnili.V Eko gibanju so na družbenem omrežju pojasnili, da bodo nadzor nad projektom, za katerega so izvedeli iz medijev, prepustili uradnim institucijam, in dodali: »Iz dokumentov in izjav je razvidno, da ste začeli o sosežigu razmišljati že pred leti, in če bi res želeli transparentne postopke, bi javnost povabili k sodelovanju na začetku.«