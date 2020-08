FOTO:Nočne zabave prepovedane, a ne povsem

Popovič: Spoštujemo pravila NIJZ, mladim ne moremo prepovedati druženja

Boris Popovič, nekdanji župan, danes podjetnik, trdi, da v njihovem lokalu niso kršili predpisov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Prejšnji mesec več kot 500 inšpekcijskih nadzorov

V medijih je zakrožila novica, da je v koprskem lokalu Osare Caffe, ki deluje v okviru trgovskega centra Planet Koper, dogajajo nočne zabave, kjer gostje ne upoštevajo varnostne razdalje in ne nosijo zaščitnih mask. Zanimanje za to pa je bilo še toliko večje, saj gre za lokal v lasti družine nekdanjega župana, vodi pa ga njegov 20-letni sin, ki je sicer tudi koprski občinski svetnik.Na zdravstvenem inšpektoratu so pojasnili, da so bili o zabavi v danem lokalu obveščeni iz medijev in da to informacijo obravnavajo kot prijavo, na podlagi katere so začeli inšpekcijski postopek. Na koprski policiji so prav tako povedali, da so seznanjeni s tem primerom. Kot izhaja iz njihovega odgovora, pa obstoj morebitne kršitve še preučujejo. »Policisti sicer na kraju niso ugotovili kršitev, smo pa o njih obveščeni. Trenutno se celotna zadeva preverja v smislu potrditve morebitnih kršitev različnih veljavnih zakonov,« je obrazložila predstavnica koprske policijske upraveMinistrstvo za gospodarstvo je letos spomladi izdalo odlok, s katerim je začasno prepovedalo opravljanje dejavnost diskotek in nočnih klubov (Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji), a ni nujno, da se predpis nanaša tudi na – denimo – dnevno-nočne lokale, ki sicer delujejo tudi v nočnih urah. Pojasnilo glede tega še pričakujemo.»Naš lokal je odprt ob petkih in sobotah do druge ure zjutraj, čeprav imamo dovoljenje do treh zjutraj. Ob sobotah umaknemo stole in goste, ki se morajo prej najaviti in rezervirati mizo ter pustiti telefonsko številko, opozorimo na nošenje mask in varnostno razdaljo,« pove Boris Popovič. V lokalu imajo 35 miz, kar pomeni, da se v lokalu čez vikend nahaja okoli 150 ljudi.»Upoštevamo vsa navodila NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje, op.p.) in opozarjamo goste, da se jih morajo držati. Res pa je, da jih je včasih v praksi težko izvajati,« navede. Sogovornik še izpostavi, da so na NIJZ naslovili vlogo – ter zanjo plačali 30 evrov – za posebno dovoljenja, s katerim bi jim, po zgledu nekaterih drugih lokalov, dovolili obisk določenega števila ljudi. Na njihovo zaprosilo pa jim v treh tednih še niso odgovorili. »Predstavljam si, da so zelo zasedeni,« pripomni Popovič. Ob tem omeni tudi, da so jih zdravstveni inšpektorji v zadnjem času že obiskali, a kršitev niso ugotovili.Nekdanji župan, ki se odkar se je poslovil od te funkcije, ukvarja s svojimi podjetji, opozori, da mladim ne moremo in ne smemo prepovedati druženja. »Ni realno od njih pričakovati, da bodo doma. Če jim bomo vse zaprli, bodo že našli kaj drugega,« meni. Popovič izpostavi, da je lokalov, ki delujejo v nočnem času še precej. »Kar poglejte, kako je v Portorožu. Problematične so potem lahko tudi plaže,« zatrdi.Zdravstveni inšpektorji so v juliju opravili več kot 500 nadzorov v gostinstvu glede spoštovanja priporočil NIJZ, so sporočili z zdravstvenega inšpektorata. Ugotavljali so predvsem kršitve glede zagotavljanja premajhne razdalje med mizami (25 odstotkov obravnav) in nerazpoložljivost razkužil (pet odstotkov obravnav). Če so pri pregledu ugotovili, da gostinec ne spoštuje priporočil, so ga praviloma najprej opozorili, kar je v večini primerov zaleglo.Če pa opozorilo ne zaleže, je predpisana globa za pravno osebo 1500 evrov, za posameznika ali samostojnega podjetnika oziroma za odgovorno osebo 500 evrov. Inšpektorji pa lahko neposlušneže kaznujejo tudi po zakonu o nalezljivih boleznih, kar pomeni kazen od 4000 evrov pa celo do 100.000 evrov.