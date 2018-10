Nočno packanje po Odprtem Celju

Celje – Da gre za »obsojanja vredno dejanje neznancev brez politične kulture« pravi Matjaž Pen, vodja volilne kampanje civilnega gibanja Odprto Celje, ki kandidira na volitvah v mestni svet Celja in za župana predlaga Sandija Sendelbaha.



Pen se je s tem odzval na z napisi »Zaprto Celje« prelepljene oznake Odprtega Celja pred vhodom in v vhodu v njihovo volilno pisarno na Glavnem Trgu 7 v mestnem središču, ki so se pojavili v noči na četrtek, dan pred petkovim uradnim začetkom volilne kampanje.



»To je napoved, da bo kampanja v Celju umazana in da bodo oblastniki na vse načine skušali utišati prebivalce mesta, ki se prebujajo. Kdo se boji Celjank in Celjanov Odprtega Celja?,« se sprašuje Pen.



Po njegovem je namreč napis »Zaprto Celje« dovolj zgovoren in priča, da nasprotniki večjega vpliva občank in občanov na razvoj mesta ne izbirajo sredstev. »Komu je v interesu zaprto in ne odprto Celje? Tistim, ki želijo z ohranitvijo stanja, zaradi katerega Celje že 20 let zaostaja v razvoju, ohraniti svoje ozke, dobičkonosne interese in privilegije,« meni Pen.



Odprto Celje s kandidatom za župana Sandijem Sendelbahom in polno svetniško listo za 33 mest v mestnem svetu, med katerimi je ob več znanih Celjanih tudi nekdanji televizijski voditelj in novinar Janko Šopar, Celjane in Celjanke nagovarja prav s svojo odprtostjo za predloge in potrebe občanov.



»Vandalizem in škandalozno početje neznancev smo ustrezno dokumentirala in prijavila policiji,« pojasnjuje Pen.