Nočno življenje v času virusa

Kino Šiška je odpovedal veliko večino načrtovanih dogodkov. Foto: Leon Vidic/Delo

Klub K4 začasno zapira svoja vrata. FOTO: Leon Vidic/Delo

Včerajšnji ukrep ministra za zdravje v odhajanju, ki prepoveduje prireditve z več kot sto obiskovalci, bo udarec tudi za nočno življenje. Včeraj, ko so še bile dovoljene prireditve z do 500 obiskovalci, so v številnih večjih klubih in koncertnih prizoriščih zagotavljali, da bo program, čeprav pogosto močno okrnjen, potekal dalje, danes, soočeni z novimi omejitvi, bodo večinoma prisiljeni začasno zapreti vrata.Najvidnejše ljubljanske diskoteke K4, Cirkus in Top Six bodo do nadaljnjega zaprte. Za prestavitev nekaterih večjih dogodkov, ki so jih nameravali gostiti v marcu, se z izvajalci še dogovarjajo.Koncertni program skoraj v celoti odpoveduje Kino Šiška. »Ostajajo zgolj mikro dogodki, kot so predavanja, jam session in impro,« je za Delo dejal vodja za stike z javnostjoVrata bodo, vsaj za nekaj časa, zaprli tudi klubi na Metelkovi, je povedalaiz Avtonomne kulturne cone Metelkova. Koncertov pa zaenkrat še ne odpovedujeta organizatorja Dirty Skunks, ki v prestolnica skrbita za ponudbo metal in punk koncertov. V marcu koncertov z več kot 100 udeleženci sicer ne načrtujeta. Organizatorje potožil, da je bil koncert v nedeljo že obiskan precej slabše, kot je bilo pričakovati.Nočno dogajanje se bo selilo v manjše klube, ki večinoma sicer od konca prejšnjega tedna, ko se je virus začel širiti tudi pri nas, beležijo padec obiska. Kljub temu ostajajo odprti manjši koncerti in klubski prostori kakršna sta Jazz Club Gajo in Prulček. Kljub temu pa so v prvem odpovedali številne dogodke, sploh koncerte starejših izvajalcev, »saj je zanje okužba najbolj tvegana,« je pojasnila. Zagotovila je, da bodo skrbno pazili, da dovoljena meja 100 obiskovalcev v klubu ne bo prekoračena, proti širjenju virusa pa se borijo tudi z razkužili.Podoben ukrep prepovedi prireditev z več kot 100 obiskovalci so uvedli tudi v Avstriji , v Italiji pa se morajo po šesti uri zapreti vse gostilne. Koncerti in zabave pa zaenkrat še brez omejitev potekajo na Hrvaškem in v Nemčiji. V Berlinu, ki je s svojimi slovitimi nočnimi klubi priljubljena destinacija iskalcev zabave iz Slovenije, program v večini nočnih klubov poteka skoraj neokrnjeno, berlinski županpa je danes sporočil, da o prepovedi prireditev ne razmišlja. Kljub temu, redni obiskovalec tehno kluba Berghain, kjer se na divjih zabavah več dni brez premora drenja do 1500 plesalcev, poroča o občutnem padcu obiska. »Ljudi je bilo ta konec tedna občutno manj, vsi se po malem pogovarjajo o virusu,« je povzel vzdušje na berlinski tehno sceni.