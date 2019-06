Nocoj osrednja slovesnost od dnevu državnosti

FOTO: Roman Šipić/Delo



Šarec: »Za politikantstvo bo čas po prazniku.«

FOTO: Tamino Petelinšek / Sta

V spomin na 25. junij 1991

Slovenija dan državnosti zaznamuje kot spomin na 25. junij 1991, ko je tedanja skupščina sprejela Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji. Hkrati je sprejela ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine in Deklaracijo o neodvisnosti. Po slavnostni razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti dan kasneje se je začela osamosvojitvena vojna.

Kongresni trg v Ljubljani bo nocoj prizorišče osrednje proslave ob dnevu državnosti in 28. obletnice osamosvojitve Slovenije, na kateri je kot govornik napovedan predsednik republike, pred tem se bo na predpraznični večer na slavnostni seji sestal tudi državni zbor. V parlamentu bo zbrane nagovoril podpredsednik zboraČesa bodo ob predsednikovem nagovoru nocoj deležni obiskovalci na Kongresnem trgu? Napovedan je umetniški program z naslovom Sapere Aude – Drznimo si vedeti, ki ga je skupaj s sodelavci pripravil režiser in scenograf. Kot napoveduje naslov, bo v središču programa vprašanje statusa in pomena znanosti ter njene vloge v sodobni slovenski družbi.Na slavnostni seji državnega zbora se bodo poslancem pridružili gostje, še pred njo pa je Pahor v predsedniški palači priredil sprejem za svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe, ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo. Na sprejemu so bili tudi premierin drugi predstavniki slovenske politike. V imenu Združenja vojnih invalidov in svojcev padlih '91 je prisotnim ob prazniku čestitalPahor je poudaril pomen ohranjanja kolektivnega spomina na dejstvo, da smo Slovenci z enotnostjo ubranili samostojnost, ki je dobrega pol leta kasneje omogočila diplomatsko priznanje, nadaljevanje poti v mednarodni skupnosti in enakovredno vključitev v zahodni svet kot suverena država.Šarec je sicer danes ob dnevu državnosti preko videokonference nagovoril pripadnike Slovenske vojske (SV) na mednarodnih misijah in pohvalil njihovo delo in prispevek. Pozval je tudi k skupnemu praznovanju rojstnega dne Slovenije brez političnih sporov.»Za politikantstvo bo čas po prazniku,« je dejal. Na misije in na vse pripadnike in pripadnice na misijah smo lahko izjemno ponosni, zlasti na predvečer praznika dneva državnosti, ko smo pred 28 leti praktično sami bili območje, kjer bi se lahko zgodilo, da bi imeli kakšno takšno misijo. Takrat smo srečno prekrmarili desetdnevno vojno in se potem uspešno osamosvojili, tako da lahko danes SV pomaga tudi drugim.«»Na državo smo lahko ponosni. Marsikateri narod po svetu še vedno nima te sreče. Zato delajmo vse, da ne bo nikoli prišel trenutek, ko bi svojo državo spet izgubili,« je dodal.Pahor je danes položil tudi venec k spomeniku padlim v vojni za Slovenijo na ljubljanskih Žalah. Spremljali so ga minister za notranje zadeve, minister za obrambo, namestnik generalne direktorice policijein načelnica generalštaba Slovenske vojske