V Sloveniji v petek odkrili 15 novih primerov okužbe s koronavirusom

KLJUČNI POUDARKI : Nogometaš Domžal pozitiven na novi koronavirus.

Mehika na tretjem mestu po številu smrtnih žrtev covida-19 na svetu.

V Mariboru ponovno vzpostavili klicno točko za boljšo dosegljivost ambulant.

09.35 Odkrili 15 novih primerov

08.50 Iztekel se bo rok za prilagoditev nemške aplikacije na aplikacijo #OstaniZdrav

PREBERITE TUDI :

Aplikacija ni čarobna tehnologija, lahko pa pomaga

08.45 V Mariboru ponovno vzpostavili klicno točko za boljšo dosegljivost ambulant

Število smrtnih žrtev koronavirusne bolezni 19 v Mehiki se je v petek povzpelo na 46.688, potem ko je v zadnjem dnevu umrlo 688 ljudi. FOTO:Victor Cruz/Afp

08.05 Mehika na tretjem mestu po številu smrtnih žrtev covida-19 na svetu

PREBERITE TUDI :

V kabinetu predsednika vlade potrdili okužbo s koronavirusom

07.51 Nogometaš Domžal pozitiven na novi koronavirus

Okužb z novim koronavirusom je v Sloveniji vse več. Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel/Delo

06.00 V Sloveniji vse bolj razpršene okužbe

Po podatkih vlade RS so v Sloveniji v petek testirali 892 oseb, pozitivnih je bilo 15. Trenutno je hospitaliziranih 22 ljudi, od tega jih je pet na intenzivni negi. Umrl ni nihče s covidom-19. Doslej so v Sloveniji potrdili 2171 okužb s koronavirusom, skupaj je umrlo 119 bolnikov s covidom-19.Pogodbeni rok za prilagoditev nemške aplikacije Corona-Warn-App na aplikacijo #OstaniZdrav, namenjeno obveščanju o stikih z okuženimi z novim koronavirusom v Sloveniji , se bo danes iztekel. V primeru okužbe posameznika naj bi se z njeno pomočjo v čim večji meri in čim hitreje prekinila veriga prenosa okužbe z novim koronavirusom. Državni sekretar na ministrstvu za javno upravoje v četrtek zagotovil, da bo aplikacija #OstaniZdrav do roka oddana v mobilni trgovini GooglePlay in AppStore. Kot je povedal, aplikacija že deluje in je prilagojena slovenskim uporabnikom. V četrtek je bila še v testiranju na ministrstvu in na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.Po izkušnjah iz drugih držav, ki so za osnovo prav tako vzele Applov in Googlov sistem za obveščanje o izpostavljenosti okužbi, je po Geršakovih besedah pričakovati, da bo aplikacija na voljo za prenos na pametne telefone sredi oz. v drugi polovici avgusta.V mariborskem zdravstvenem domu so po pritožbah bolnikov zaradi težav pri naročanju in vzpostavitvi kontakta z ambulanto izbranega osebnega zdravnika ponovno vzpostavili enotno klicno točko. Obenem so objavili jasna navodila, kako je mogoče na najhitrejši in najlažji način vzpostaviti stik z njimi ter dobiti ustrezno zdravniško obravnavo. V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor izpostavljajo, da se zavedajo težav, s katerimi se srečujejo njihovi bolniki pri naročanju in vzpostavitvi kontakta z ambulanto izbranega osebnega zdravnika, ki so posledica ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Poudarjajo, da se s tem problemom ne sooča samo njihov zavod, temveč tudi vsi ostali javni zdravstveni zavodi v Sloveniji Bolnikom svetujejo, da naj najprej preverijo delovni čas ambulante in urnik naročanja na domači strani zdravstvenega doma. Takrat so namreč medicinske sestre dosegljive za telefonsko naročanje. »Vsaka naša ambulanta ima objavljen urnik delovanja naročanja, saj je v tem času ostalo delo razporejeno tako, da lahko večino tega časa porabijo za kontakt z bolniki,« so sporočili.Ker so telefonske linije zaradi povečanega števila klicev preobremenjene in je pogosto težko vzpostaviti zvezo z ambulanto, bolnikom svetujejo, da komunicirajo prek elektronske pošte, če le imajo možnost. Odgovor bodo prejeli najkasneje v dveh delovnih dneh. V zdravstvenem domu so tudi ponovno vzpostavili klicno točko, kamor lahko bolniki pokličejo v primeru, da na pet zaporednih telefonskih klicev s strani ambulante ni odziva. Klicna točka deluje med 7. in 15. uro na telefonski številki 02 22 86 200. Tam bodo bolniki prejeli vsa nadaljnja navodila, lahko pa bodo tudi predali morebitna naročila za želeno obravnavo.Število smrtnih žrtev koronavirusne bolezni 19 v Mehiki se je v petek povzpelo na 46.688, potem ko je v zadnjem dnevu umrlo 688 ljudi, je sporočilo mehiško ministrstvo za zdravje. Mehika je tako po številu umrlih za covidom-19 prehitela Veliko Britanijo in je na tretjem mestu na svetu, za ZDA in Brazilijo. V Mehiki so v petek zabeležili tudi 8458 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu.Doslej se je z novim koronavirusom po uradnih podatkih okužilo več kot 424.000 ljudi, s čimer se ta država uvršča na šesto mesto po številu potrjenih okužb na svetu. Strokovnjaki sicer ocenjujejo, da je dejansko število okuženih precej višje, saj v Mehiki ne izvajajo veliko testiranj za novi koronavirus. Število okužb z novim koronavirusom v Latinski Ameriki se je v zadnjem mesecu dni podvojilo. V tej regiji so doslej potrdili skupno več kot 4,7 milijona okužb.Ponoči so iz domžalskega nogometnega prvoligaša sporočili, da je bil ob vstopu v novo sezono eden od igralcev pozitiven na novi koronavirus. Vodstvo kluba je vse dejavnosti članskega moštva preventivno odpovedalo do ponedeljka, vsi nogometaši pa morajo naslednje dneve preživeti v samoizolaciji, stiki z zunanjim svetom so prepovedani. Posledice nepričakovane koronavirusne okužbe bosta občutili tudi selekciji do 17 in do 19 let, so zapisali na spletni strani domžalskega kluba, saj zaradi odgovornega ravnanja klubskega vodstva ne bosta danes odpotovali na prijateljski tekmi v Zagreb.»V klubu vse od ponovnega zagona izvajamo številne preventivne ukrepe in ravno to nam je omogočilo, da smo okužbo pri našem igralcu zaznali zelo kmalu. Zato smo prepričani, da nam bo širitev okužbe uspelo zajeziti,« je ob novici dejal športni direktor Domžal. Klub bo o nadaljnjih korakih v povezavi s pozitivnim primerom okužbe v NK Domžale pravočasno obvestil javnost.V Sloveniji so v četrtek opravili 917 testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih pa je bilo 17. Prav tako v četrtek je umrl en bolnik s covidom-19. V bolnišnicah se zdravi 24 bolnikov s covidom-19, pet pa jih potrebuje intenzivno nego. Okužbo z novim koronavirusom so v četrtek potrdili v desetih občinah. V Rogaški Slatini, Ribnici in Ilirski Bistrici so potrdili po tri primere. V Ljubljani sta bila potrjena dva primera okužb, v ostalih občinah po eden. V Hrastniku, kjer je trenutno največje žarišče v državi, pa ni bil potrjen noben primer.