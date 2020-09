Norveška premierka: covid je praktični izpit vladanja za vsako državo

8.45 Vloga ZN v boju proti pandemiji

Indijski premierje na splošni razpravi svetovnih voditeljev ob začetku 75. zasedanja Generalne skupščine ZN v soboto ponovno zahteval, da njegova država dobi stalni sedež v Varnostnem svetu ZN. Skupaj z drugimi govorniki je pozval tudi k večjemu sodelovanju sveta v boju proti pandemiji covida-19.Modi je kritiziral pomanjkanje vloge ZN v boju proti pandemiji, še bolj pa to, da zahteva Indije po stalnem članstvu v Varnostnem svetu ZN ostaja neuslišana. Opozoril je, da je Indija največja demokracija na svetu z 18 odstotki svetovnega prebivalstva in si zasluži več besede v ZN. Med drugim njeni vojaki sodelujejo v 50 mirovnih misijah ZN.Norveška premierkaje opozorila, da pandemija utrjuje globalni trend v smeri avtoritarizma in populizma. Dejala je, da je covid-19 praktični izpit vladanja za vsako državo in rezultate bo videl ves svet. Med drugim je opozorila, da se povečuje nasilje v družini nad ženskami, ki tako nosijo večje breme pandemije.Zunanji minister Belorusijepa je zatrdil, da zunanji dejavniki skušajo destabilizirati njegovo državo in povzročiti kaos. Zagotovil je, da vpletanje v notranje zadeve in sankcije ne bodo koristile nikomur in napovedal, da bo Belorusija šla v boljšo prihodnost s civiliziranim dialogom in ustavnimi reformami.V soboto je odmeval tudi nastop britanskega premierja, ki je obljubil še 500 milijonov funtov za mednarodno partnerstvo za razvoj cepiva proti koronavirusu Covax. Velika Britanija je sicer doslej obljubila 48 milijonov funtov.Johnson je dejal, da so države v času pandemije razumljivo postavile na prvo mesto interese svojega prebivalstva in ponekod rastejo meje tudi med prijatelji brez vnaprejšnjih dogovorov. Tako po njegovih besedah ne gre naprej, saj bodo vsi izgubili, če se ne združijo.Po vsem svetu danes obeležujemo svetovni dan turizma, a letos precej manj slavnostno. Panoga je namreč v največji krizi v svoji zgodovini, saj jo je pandemija covida-19 spravila na kolena. Tako v svetu kot v Sloveniji kljub katastrofalnim številkam deležniki izpostavljajo optimizem in se ozirajo v čas, ko bodo potovanja spet stekla.»Letošnji svetovni dan turizma obeležujemo z mešanimi občutki, s kančkom negotovosti in pričakovanj, a z veliko pozitivne energije in odločnosti, da bomo kos tudi izzivu, ki ga je pred nas postavila pandemija in z njo turistični mrk, kot ga ne pomnimo,« je v poslanici ta teden podčrtal gospodarski ministerRazmere, v katerih se turizem trenutno nahaja, deležnikom ne smejo vzeti poguma, je nadaljeval. Prihodnost bo namreč odločno na strani tistih, ki so se zapisali zdravemu, trajnostnemu in vsestransko odgovornemu načinu delovanja in poslovanja. »Slovenski turizem to zagotovo je,« je dodal.