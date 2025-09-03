Notranji minister bo podpisal pogodbo za nakup reševalnih helikopterjev

Notranji minister Boštjan Poklukar je na parlamentarni komisiji za nadzor javnih financ, ki zaseda na temo postopka javnega naročila za nakup in vzdrževanje dveh namenskih reševalnih helikopterjev, navedel, da bo v prihodnjih dneh »slovesno na Brniku« podpisal 32-milijonsko pogodbo s podjetjem Leonardo.

»Postopek javnega naročila je pravnomočen,« je minister odgovoril na pozive predlagateljice seje Vide Čadonič Špelič, poslanke NSi, naj odstopi od pogodbe, in navedel še, da skladno z postopki, ki urejajo javna naročila, razloga za to pač nima. Kot je pojasnil, nezakonitosti ni ugotovila niti notranja revizija, ki jo je naročil po objavi posnetkov sestanka predstavnikov ministrstva za zdravje, letalske enote policije ter zdravnikov in reševalcev. Ta se je sicer zgodil v času prvega javnega naročila, na njem pa so predstavniki policije odkrito favorizirali omenjenega proizvajalca. Na sestanku so bili tudi štirje, ki so bili pozneje člani ali nadomestni člani razpisne komisije pri drugem razpisu.

»Služba za notranjo revizijo pri izvedbi postopka javnega naročila blaga po odprtem postopku za nakup in vzdrževanje dveh novih namenskih helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) številka 430-618/2025 ni zaznala nepravilnosti, posamezne aktivnosti postopka so bile izvedene v skladu z zakonodajo in internimi predpisi s področja javnega naročanja,« je navedel na seji Poklukar in zanikal, da ima njegovo ministrstvo prednost pred zdravstvenim.

»Če je bila zdravstvena stroka tiho, to ni problem notranjega ministrstva. A vso razpisno dokumentacijo je potrdilo tudi ministrstvo za zdravje,« je navedel še notranji minister in dodal, da je bila tudi vsa komisija enotna.

Na njegove navedbe so se opozicijski poslanci odzvali, da so bili taki rezultati pričakovani, saj da je oseba, ki jo izvaja, »na njegovi plačilni listi«, zato zahtevajo še, naj posel preveri še računsko sodišče.

»Na videz izgleda vse fer, a razpis je takšen, da Airbus ni mogel zmagati,« je navedel Aleksander Reberšek, poslanec NSi, in očital pristojnim, da se vzpostavljanja helikopterske nujne medicinske pomoči lotevajo na napačnem koncu in bi morali najprej vzpostaviti tri baze, šele nato pa kupiti helikopterje. Po njegovem je zlati standard v Evropi prav Airbus, in ne Leonardo. Navedel je, da bolj kot politiki zaupa stroki, zanima pa ga, kako so delu zdravstvene stroke zvili roko, da je spremenila mnenje in se na koncu strinjala z nakupom Leonarda.

»Tega mi ne delamo, to so vaše metode,« je na to odgovoril Poklukar in še enkrat zatrdil, da niso preferirali nobenega ponudnika in da so na koncu izbrali najboljšega.