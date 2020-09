FOTO:Na zelenem seznamu epidemiološko varnih ostaja šest držav Unije

V nedeljo so (ob sicer nižjem številu opravljenih testov) našteli manj novih okužb s koronavirusom kot v preteklih dneh, ko je število dnevno potrjenih novih okužb praviloma preseglo število sto. Medtem ko so včeraj so potrdili 39 okužb, je Vlada RS posodobila seznam epidemiološko (ne)varnih državah.O spremembah v režimu prehajanja meja bo poleg vladnega govorcaspregovoril notranji minister. Novinarsko konferenco na delo.si prenašamo v živo:Vladni govorec Jelko Kacin je povedal, da okužbe ostajajo razpršene po vsej državi, se pa najhitreje širijo v domovih za starejše, bolnišnicah, šolah in delovnih organizacijah. Nove okužbe so med drugim zabeležili v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana in UKC Maribor ter v slovenjgraški bolnišnici.Vlada RS je v soboto sprejela odlok, ki predvideva, da negativen test na covid-19 nadomesti karanteno (tudi ob odločitvi za naknadno testiranje se karantena prekine v primeru negativnega testa). V nedeljo je sledil še sklep o posodobljenih seznamih epidemiološko (ne)varnih držav, o katerih je minister za notranje zadeve Aleš Hojs pojasnil, da temeljijo na priporočilih evropske komisije. Ta predvidevajo štiri sezname – rdečega, oranžnega, zelenega in sivega (za države, o katerih ni dovolj podatkov).Slovenija je uvrstitev držav na rdeč, oranžen oziroma zelen seznam povzela po nemškem. Na zeleni listi imamo le še nekaj evropskih držav, in sicer so to Ciper, Finska, Latvija, Lihtenštajn, Litva in Poljska. Od tretjih držav so na zelenem seznamu še Avstralija, Južna Koreja, Nova Zelandija, Srbija in Urugvaj.Minister Hojs je povedal še, da bo vlada jutri ali v sredo predvidoma o razpravljala o razmerah v Sloveniji ter o morebitnih novih ukrepih. Ni izključil možnosti, da bi ponovno razglasili epidemijo.