Decembra poostren nadzor nad prometom, pirotehniko in varnostjo na prireditvah

Minister za notranje zadeve Branko Zlobko je skupaj z generalnim direktorjem policije Damjanom Petričem in glavno inšpektorico Inšpektorata RS za notranje zadeve Vesno Gutman na sredini novinarski konferenci predstavil aktivnosti in ukrepe, ki bodo pomagali zagotoviti varnost v prazničnem decembru.

»Kljub kompleksnim razmeram v svetu in naši soseščini so varnostne razmere v Sloveniji stabilne,« pravi Zlobko. Dodal je, da si bodo s pristojnimi organizacijami skupaj še naprej prizadevali za ohranitev varnosti v državi.

Poudaril je, da bosta policija in inšpektorat v decembrskem času izvajala okrepljene aktivnosti in nadzora za zagotavljanje varnosti.

Zaradi povečanega števila javnih prireditev in druženj med prazniki tako obiskovalce kot organizatorje dogodkov poziva, naj si zagotovijo varnost. Poudaril je, da alkohol ne spada v promet, letošnja statistika v prometu pa je zaskrbljujoča. »Petarde so v Sloveniji prepovedane,« je dejal Zlobko in dodal, naj bodo ljudje še posebej pazljivi pri uporabi pirotehnike, sam pa ima do njene uporabe ničelno toleranco. Starše poziva, naj ravnajo odgovorno in otrokom ne kupujejo pirotehnike.

Tisti, ki se bodo v decembrskem času odpravili v tujino, naj bodo pozorni na razmere na mejah in naj imajo s seboj ustrezne dokumente. Tudi policisti si bodo prizadevali, da bo promet na mejah tekel nemoteno, a so kljub temu možni zastoji na mejah.

»Varnost je odgovornost vsakega posameznika,« je sklenil Zlobko in dodal, da z odgovornim ravnanjem in spoštovanjem pravil lahko vsak sam stori največ.

Več prometnih nesreč s smrtnim izidom

Petrič je v luči nedavnih dogodkov opozoril, da varnosti ne smemo jemati za samoumevno. Tveganje za nevarnost je decembra večje, predvsem na dogodkih in v večjih množicah. Obiskovalce prireditev poziva, naj bodo pozorni na osebne predmete. V vozilih naj ne puščajo vrednih predmetov na vidnih mestih. Pozorni naj bodo tudi na uporabo gotovine in ponarejene bankovce. Policisti si bodo prizadevali preprečevati vse oblike nasilja, zlasti med mladimi. Petrič starše poziva, naj otroke podučijo, na koga se lahko obrnejo v času nevarnosti.

»Prometna varnost ostaja ena najzahtevnejših izzivov,« je poleg Zlobka poudaril tudi Petrič. Število prometnih nesreče s smrtnim izidom je z današnjim dnem 88, lani pa jih je bilo do tega dne 66. »Razliko predstavljajo v največji meri 11 primerov voznikov motornih koles, sedem primerov sopotnikov in trije primeri kolesarjev,« je pojasnil Petrič in dodal, da motoristi in kolesarji spadajo v ranljivo skupino prometnih udeležencev. Kljub preventivnim akcijam, bo treba za varnost storiti še več, je še dejal Petrič.

Voznikom svetuje, naj prilagodijo hitrost, bodo pozorni na ranljive udeležence in naj se prometa ne udeležujejo pod vplivom alkohola. Policija pričakuje gost promet na kraju prireditev, zato spodbujajo uporabo javnega prometa, kjer je to mogoče.

»Objestna uporaba pirotehnike ogroža javni red in vznemirja živali,« je še dejal in dodal, da naj v primeru opažanja kršitve zakona, ljudje takoj pokličejo 113. Policija bo decembra storila vse, da bo praznični čas varen.

Neustrezno pirotehniko bodo zasegli

Gutmanova je dejala,da bodo pogosto izvajali inšpekcijske nadzore nad prodajo pirotehnike, v gostinskih lokalih in preverjali varnost na prireditvah. Dejala je, da varnostniki na prireditvah še vedno niso ustrezno usposobljeni, označeni, pri sebi pa prav tako nimajo izkaznice. Pogosto je tudi premalo varnostnikov napram številu obiskovalcev. Organizatorje prireditev zato poziva, naj zagotovijo primerno varnost.

Inšpektorat je izvedel tudi več inšpekcij na področju prodaje pirotehnike. Opazili so odstopanja v skladiščenju, nakladanju in prodaji pirotehnike. Številne neustrezne izdelke so umaknili iz prodaje z zasegom. Gutmanova poudarja, naj kupci pred nakupom vselej preverijo, ali so navodila za uporabo pirotehnike v slovenščini in ali imajo oznako CE, ki označuje skladnost z evropskimi zahtevami o varnosti izdelka. Trgovce poziva, naj bodo striktni pri prodaji pirotehnike in naj izdelkov ne prodajajo mladoletnim osebam, kot je to v skladu z zakonodajo.

Prodaja pirotehničnih izdelkov F1, katerih namen je izključno pok, je dovoljena med 19. in 31. decembrom, je dejala Gutmanova, njihova uporaba pa le med 26. decembrom in 1. januarjem.